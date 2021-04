Tommaso Zorzi sbarca a Mediaset con Il Punto Z. Interviste, giochi e tanto divertimento saranno al centro del nuovissimo format ideato dall’influencer milanese in onda questa sera su Mediaetplay. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi inizia la sua avventura come presentatore del programma Il Punto Z, un inedito show creato e ideato dallo stesso influencer con l’aiuto del giornalista di gossip Gabriele Parpiglia. In nuovo format sarà un mix tra un talk show e un varietà con tanti ospiti a sorpresa. La prima puntata andrà in onda questa sera alle 20.45 su Mediaset Play e a tenere a battesimo il programma ci sarà uno dei più forti sostenitori di Tommaso: Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi sarà collegato da Roma e affiancherà il giovanissimo presentatore nella sua prima esperienza con un programma tutto suo. In studio invece ci sarà l’amica e compagna di avventura al GF Vip, Giulia Salemi. L’italo persiana dovrà rispondere alle taglienti domande di Zorzi, poi commenterà con lui un tweet positivo e uno non troppo lusinghiero che la riguardano. Infine dovrà scrivere un pensiero segreto e inedito nella Tommy Card, e alla fine della puntata Zorzi lo leggerà in diretta per la gioia del pubblico a casa.

L’influencer milanese però nonostante abbia realizzato il suo sogno di condurre un programma tutto suo non si è dimenticato del suo ruolo come opinionista dell’Isola dei Famosi e ha voluto portare un po’ del reality all’interno di Il Punto Z. Nel format infatti è previsto il momento Golden Social, nel quale Tommy commenterà i 10 contenuti social più divertenti della settimana che hanno come tema proprio i concorrenti e le dinamiche dell’Isola dei Famosi: come ad esempio tweet, meme e commenti di utenti. Insomma una ricetta nuova, dinamica e innovativa che porterà a Mediaset una ventata di aria fresca.

Ma gli impegni per Zorzi non sono finiti qui: da giovedì 8 aprile l’infleuncer 26enne diventerà il commentatore ufficiale della striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi dando il suo ironico e cinico punto di vista sulle avventure dei naufraghi. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri e un forte in bocca al lupo per tutti i bellissimi progetti che sta intraprendendo.

