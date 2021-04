Belen Rodriguez e il compagno si sposeranno prima dell’arrivo della loro bambina Luna Marie previsto per inizio estate. Ecco tutti i dettagli delle nozze.

Belen Rodriguez tornerà sull’altare per la seconda volta prima dell’estate. A lanciare la notizia bomba è stato il giornalista Roberto Alessi sul quotidiano La Stampa. La bella argentina starebbe infatti organizzando una cerimonia per sposare il suo giovane fidanzato Antonino Spinalbese, prima dell’arrivo della loro bimba Luna Marie previsto per inizio estate. Una notizia che non lascia per niente sorpresi vista la velocità di Belen nel bruciare le tappe delle sue storie d’amore. Nessuna critica sia chiaro ma solamente un dato di fatto. Anche con Stefano De Martino infatti decise di intraprendere una gravidanza e poi il matrimonio dopo pochissimi mesi di relazione. Una decisione che all’epoca fece scalpore ma che adesso sembra solo una ripetizione dello stesso identico copione. Perché lo sappiamo Belen è passionale e impulsiva e forse questo è stato il segreto del suo successo.

Secondo Alessi la coppia starebbe per sposarsi con una piccola cerimonia riservata solo alle famiglie per poi festeggiare in grande stile una volta finita la pandemia e soprattutto dopo la nascita della loro piccolina. Per ora nessuno dei diretti interessati ha voluto confermare la notizia. Solo un anno fa era dato per certo il suo secondo matrimonio con Stefano De Martino dopo aver superato la crisi che li aveva divisi per più di anno. E invece dopo alcune settimane è arrivato l’annuncio della rottura definitiva. Pochi mesi dopo Belen ha conosciuto il parrucchiere 26enne ed stato amore a prima vista. In una recente intervista l’argentina ha raccontato di aver voluto fortemente l’arrivo della sua bambina dopo un aborto spontaneo lo scorso settembre. Nonostante la gravidanza non fosse programmata la perdita del bambino che aspettava da Spinalbese le ha fatto capire di essere pronta a mettere su famiglia con il neo fidanzato.

E ora il suo desiderio si è finalmente avverato e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice vita insieme.