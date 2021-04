Isola dei Famosi, altre eliminazioni forti: ecco chi ha abbandonato il gioco

Dopo Akash Kumar e Vera Gemma la spiaggia dell’Isola dei Famosi perde altre due delle concorrenti più carismatiche. Ecco chi ha avuto la peggio al televoto.

Continuano le eliminazioni a sorpresa all’Isola dei Famosi. Un’edizione che fatica a spiccare il volo forse perché gli unici concorrenti capaci di creare dinamiche esplosive vengono eliminati dal pubblico uno dopo l’altro. Ne avevamo avuto la prova già all’inizio dell’esperienza sull’isola dell’Honduras, con il ritorno a casa al primo televoto di Akash Kumar. Il modello indiano non si è fatto amare tra i suoi compagni d’avventura e soprattutto dal pubblico a casa e nemmeno il tempo di regalare qualche accesa lite in diretta è tornato a casa. C’è da dire che non ha comunque deluso le aspettative decidendo di insultare la conduttrice e gli opinionisti tramite i social poche ore dopo essere atterrato a Milano. Successivamente è stata la volta di Vera Gemma ( rimasta in realtà a playa Esperanza). Due personaggi molto discussi e a volte non nel Guiness dei primati come campioni di simpatia ma nonostante tutto avrebbero potuto regalare grandi momenti di televisione trash. Ora a prendere il sacchetto e tonare in Italia (per citare Ilary Blasi) è stata l’ex hostess vegana Daniela Martani, un altro personaggio chiave del reality.

Le polemiche sulla sua partecipazione erano iniziate ancora prima che si tuffasse dall’elicottero e dopo due settimane di scontri con molti dei compagni è stata eliminata. Il colpo di scena principale della puntata però è arrivato con la seconda eliminazione della serata: ad avere la peggio al televoto è stata Elisa Isoardi. Dopo una nomination a catena tra i naufraghi sono finiti al televoto l’ex tronista Andrea Cerioli e appunto Elisa. Nonostante Andre fosse l’ultimo concorrente arrivato sull’isola ad abbandonare la spiaggia è stata la Isoardi ( rimasta comunque in gioco e trasferita nella spiaggia Esperanza con Vera Gemma e Miryea).

Tra i concorrenti più carismatici e per molti stratega migliore dell’Isola la bella conduttrice era tra le figure chiave di questa edizione, eppure anche questa volta il pubblico ha preferito un personaggio decisamente più pacato e meno protagonista. E voi cosa ne pensate?