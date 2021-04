Gianni Sperti è rifatto? L’opinionista di Uomini e Donne lo ammette sui social rompendo il lungo silenzio. Ecco che cosa ha detto.

In molti telespettatori del programma di Canale 5 “Uomini e Donne” hanno notato un inequivocabile cambiamento nel volto di Gianni Sperti, che sostenevano si fosse rifatto. Dopo anni di silenzio sull’argomento, l’opinionista ha detto la sua sui social. Ecco le sue parole.

È stato durante un gioco su Instagram che la verità è venuta a galla. Il contesto è quello del famoso “social game” che negli ultimi mesi sta spopolando tra i profili dei “vipponi”, nel quale sui social le star si mettono a disposizione dei followers rispondendo a tutte le loro domande. Così è stato anche per Gianni Sperti, l’opinionista di “Uomini e Donne” che, alla domanda di un fan che chiedeva se si fosse rifatto, non ha più potuto sorvolare sull’argomento ed ha ammesso la verità.

Gianni Sperti, su Instagram la domanda scomoda

“Ti sei rifatto qualcosa del tuo viso?“, chiede un fan, la cui identità è ignota. A questa domanda, la prima tra la sfilza di richieste per il noto ex ballerino e opinionista, è difficile non rispondere. Sperti così esce allo scoperto: “Qualcosa sì ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso“, ha detto.

Gianni Sperti ha deciso quindi di parlare dei propri ritocchini per la prima volta dopo tanto tempo e dopo che i rumors sull’argomento si erano susseguiti, senza ricevere però alcuna replica pubblica da parte sua fino ad oggi.

Le domande sui social per Gianni Sperti

Molte sono state le domande sulla vita privata dell’ex ballerino. Una in particolare voleva approfondire il rapporto di Sperti con la danza e il fan voleva sapere i motivi per i quali l’uomo avrebbe abbandonato la propria carriera come ballerino.

L’opinionista ha risposto senza problemi, aprendosi completamente. Gianni ha raccontato di aver scelto di iniziare un nuovo percorso professionale “diverso ma molto entusiasmante” invece di restare nel settore a causa della grande competizione che regna nel mondo della danza. “Con la danza ho un rapporto di amore e odio“, ha spiegato.

E un rapporto di amore e odio in un certo senso Sperti lo ha anche con la sua “compagna di seduta” Tina Cipollari, al suo fianco come opinionista a “Uomini e Donne” ormai da tanti anni. “State insieme?“, gli chiede un followers curioso, e così dà l’assist al 47enne per fare una simpatica battuta: “Lei vorrebbe. Mi corteggia da 25 anni ormai ma io non mi sento ancora pronto“.