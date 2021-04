Valentina Ferragni a tutti i followers ha spiegato qual è la patologia di cui ha recentemente scoperto di essere affetta. Le sue parole sono state raccolte sui social: ecco che cosa ha detto.

È tramite il proprio profilo Instagram che Valentina Ferragni ha deciso di fare ‘coming out’ e spiegare a tutti quale è la grave patologia di cui ha scoperto solo recentemente di essere affetta, tramite l’esito di alcuni esami del sangue di controllo. Ecco che cosa ha detto la famosa influencer.

Valentina Ferragni, l’amara scoperta dopo le analisi

“Le analisi del sangue non sono andate bene“, ha dichiarato Valentina Ferragni nelle proprie Instagram Stories, informando i fan di avere appena scoperto di essere affetta da una “patologia più grave del previsto“.

La sorella della nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha un pubblico sui social molto ampio: il numero dei suoi followers su Instagram è quasi 4 milioni.

La 28enne cremonese, come la sorella, utilizza molto i social network, condividendo assiduamente le attività che svolge nel corso della giornata con i numerosi fan che nel tempo hanno imparato a volerle bene come una sorella. Proprio per questo la preoccupazione e apprensione verso la ragazza nelle ultime ore è tanta, dopo che questa ha svelato pubblicamente la patologia di cui ha scoperto di essere affetta a seguito della ricezione dell’esito di alcune analisi di approfondimento che aveva svolto circa due settimane fa.

Valentina Ferragni: “Nessuno aveva capito”

L’esito degli esami è stato amaro e peggio del previsto. Ad affliggere la dolce influencer è infatti una grave malattia: l’insulino-resistenza, ossia una condizione clinica che comporta una ridotta azione delle cellule dell’organismo all’insulina.

La patologia, che può essere originata da cause diverse (ormonali, genetiche o farmacologiche), è spesso l’anticamera del diabete e può infatti portare a diabete mellito di tipo 2. È proprio questo il rischio che Valentina, dopo aver ricevuto finalmente la diagnosi esatta, sta cercando di evitare con una dieta appositamente studiata per il suo fabbisogno nutrizionale e l’insulino-resistenza.

La grave condizione clinica, come fa sapere la 28enne, non è affatto semplice da individuare e per questo ha pubblicamente ringraziato la propria dottoressa, che ha definito molto in gamba per aver individuato in fretta “qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito“.

L’imprenditrice e influencer ha poi lanciato un appello, spiegando che proprio a causa della difficoltà di diagnosi e dei sintomi generici che questa patologia presenta molte ragazze non sanno nemmeno di averla, nonostante non sia così rara. Proprio per questo la Ferragni ha esortato le proprie fan a frequenti controlli e ha sensibilizzato sull’importanza della prevenzione.