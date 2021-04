Barbara D’Urso dopo la pensione anticipata di Live non è la D’Urso, secondo il sito Dagospia, sarebbe pronta per sbarcare sulle reti Rai. Ecco perché.

Tempi duri per Barbara D’Urso. Secondo alcune indiscrezioni i programmi condotti da Barbarella non sarebbero più graditi a Madiaset. Il primo segnale ufficiale è arrivato con la chiusura anticipata di Live non è la D’Urso. La scusa ufficiale è stato lo share decisamente sotto le aspettative: solo due milioni di telespettatori. Un numero decisamente bassino per la prima serata di Canale 5, che si è vista battere non solo da Rai Uno ma anche da Che tempo che fa su Rai Tre. E così è andato in congedo anticipato il primo programma della D’Urso e secondo molti è solo l’inizio. Il sito Dagospia riporta novità interessanti. Secondo Roberto D’Agostino il famoso manager Lucio Presta sarebbe stato il primo a festeggiare la cancellazione del primo programma di Barbara augurandosi sia solo un primo passo verso la rimozione del trash giornalistico dalle reti di Berlusconi. Ma la notizia bomba sarebbe un’altra: sembrerebbe infatti che ad iniziare la rivoluzione anti D’Urso sarebbe stato proprio Piersilvio Berlusconi in persona. Dagospia è certo che i temi super trash trattati da Barbara D’Urso abbiano decisamente stufato i piani alti di Mediaset.

LEGGI ANCHE > ISOLA DEI FAMOSI, AKASH KUMAR INSULTA ANDREA ZELETTA: NON CONOSCO “I COMODINI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il secondogenito di casa Berlusconi insieme ai vertici dell’azienda, avrebbe a lungo sopportato i programmi della D’Urso nonostante la bassezza dei temi scelti, di fronte al picco di ascolti che facevano registrare alla rete. Ora però che la situazione attuale non sembra più così rosea neanche dal punto di vista dei telespettatori sintonizzati, tutti i nodi sembrerebbero essere sul punto di venire al pettine. Barbarella in realtà dopo l’annuncio della chiusura della sua creatura serale aveva anticipato che sarebbe tornata ad una diretta in prima fascia il prossimo autunno “In prima serata di vediamo in autunno e domenica con 4 ore di diretta. Come vedete io ci sono e ci sarò sempre” ha annunciato.

LEGGI ANCHE > PAOLA TURANI ASPETTA UN BEBÈ: PRIMO FIGLIO IN ARRIVO DAL MARITO RICCARDO

Frasi che sembrano più una minaccia che una informazione di servizio. Noi le crediamo ma per ora non è certo dove la rivedremo. Sempre secondo Dagospia la bella conduttrice 63enne starebbe contrattando un nuovissimo contratto con la Rai. E voi cosa ne pensate?