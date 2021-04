Damiano dei Maneskin flirt con Drusilla Gucci? L’indiscrezione

Il gossip sta facendo velocemente il giro del web: sembra che la naufraga Drusilla Gucci abbia avuto un flirt con Damiano dei Maneskin. Ecco tutti i dettagli.

Il gossip che nelle ultime ore sta travolgendo la naufraga Drusilla Gucci si sta facendo sempre più insistente: in passato la pronipote del fondatore della Maison di moda avrebbe avuto un flirt con Damiano, il cantante dei Maneskin, band musicale che ha vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Ecco tutti i dettagli.

Drusilla Gucci e Damano, è flirt?

Il gossip lanciato da Novella 200 sta sempre più prendendo piede sul web e nelle ultime ore sta spopolando anche sui social. Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin avrebbero avuto una storia in passato? Sembra proprio di sì, stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale di cronaca rosa. “In passato i due hanno avuto una relazione“, si legge sulle pagine del giornale.

Tutto ha avuto inizio dopo la diffusione della notizia di un passato flirt della naufraga del reality di Canale 5 con un noto volto, ma ancora non si riusciva a dare un nome al personaggio ignoto. Più avanti però l’ipotesi di Damiano ha sempre più preso forma, soprattutto dopo che la naufraga sull’Isola si è raccontata senza filtri e ha rivelato alcuni lati di sé rimasti fino a quel momento nascosti al grande pubblico.

Chi è Drusilla Gucci, le sue strane passioni

L’attuale naufraga è la pronipote di Guccio Gucci, il famoso fondatore dell’omonimo marchio di alta moda. La 26enne vive a Firenze e con Damiano ha in comune più cose di quanto si potesse immaginare: è come lui molto attratta dalle atmosfere dark e ha un hobby alquanto inusuale. Drusilla infatti ama collezionare ossa, al punto da conservare nella propria camera un teschio di gatto. Non solo, la naufraga ha anche dichiarato in passato di aver visto dei fantasmi.

Proprio questi elementi la hanno avvicinata al front man dei Maneskin, gruppo di giovanissimi che sul palco dell’Ariston a Sanremo 2021 ha trionfato.

Ivan Rota, giornalista di “Novella 2000” e “Dagospia” è stato il primo ad averne parlato: “Entrambi in effetti sono molto dark: lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary. Roba da Dario Argento“, ha infatti commentato.

Leggi anche -> Isola dei Famosi, altre eliminazioni forti: ecco chi ha abbandonato il gioco

Leggi anche -> Barbara D’Urso, una naufraga dell’Isola dei Famosi prenderà il suo posto ?

Al momento Damiano non si è ancora espresso mentre Drusilla, essendo in Honduras per l’Isola dei Famosi, ancora non è a conoscenza del gossip che si è scatenato in Italia. Chissà se alla puntata del serale del reality, il prossimo lunedì, la conduttrice Ilary Blasi glielo chiederà direttamente? Non resta che restare collegati per scoprire cosa succederà.