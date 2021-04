Tina Cipollari: Maria non sarà la testimone di nozze, ecco per quale motivo

Tina Cipollari lo ha ammesso: per il giorno del suo matrimonio non chiederà a Maria De Filippi a farle da testimone. Le sue parole hanno poi chiarito il motivo, ecco che cosa ha detto.

Tina Cipollari si sposa

Non sarà Maria De Filippi la persona che starà al fianco di Tina Cipollari durante il suo matrimonio con Vincenzo Ferrara. La nota opinionista di “Uomini e Donne” ha recentemente annunciato in un’intervista per “NuovoTV” che sposerà il compagno, dopo il periodo di crisi superato pienamente e nel migliore dei modi. Probabilmente dovuta alla distanza prolungata e forzata dal lockdown, la piccola crisi che i due hanno attraversato non ha attaccato in modo permanente il loro rapporto. Tina e Vincenzo sono riusciti così a recuperare la loro love story rendendola più forte che mai, e così hanno deciso di convolare a nozze (anche se non nell’immediato).

Tina Cipollari, ecco perché non ha scelto Maria come testimone

A far particolarmente discutere è la scelta dell’opinionista di non chiedere all’amica Maria De Filippi di farle da testimone di nozze. Nonostante la moglie di Maurizio Costanzo sia al suo fianco nel programma “Uomini e Donne” da ormai più di vent’anni, Tina ha infatti già deciso di non interpellare la conduttrice.

È stato proprio in risposta alla domanda su chi avesse scelto come testimone che la Cipollari lo ha rivelato: “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo“, ha infatti fatto sapere nell’intervista per “NuovoTV”.

Dietro alla particolare scelta non ci sarebbero quindi motivi di litigi o rancori tra le due donne, bensì una semplice premura nei confronti dell’amica, che Tina conosce bene e sa che potrebbe imbarazzarsi per il ruolo assegnatole.

Tina Cipollari sposa Vincenzo Ferrara

Le nozze tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara sono ormai decise, anche se l’opinionista ha voluto chiarire che non saranno previste a breve, forse anche per le restrizioni dovute alle norme per prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus che impediscono una festa in grande con tutti i parenti. Quello con Vincenzo non è il primo matrimonio della nota opinionista tv: fino al 2005 Tina è stata sposata con Kikò (conosciuto anche come Chicco) Nalli, che aveva conosciuto proprio durante le registrazioni di una delle prime edizioni di “Uomini e Donne”.