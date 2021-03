Cosa si nasconde il rapporto tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? C’è davvero un veto tra le due regine della tv italiana?

Da diverso tempo circola voce che tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso non scorre buon sangue. Le due regine della televisione italiana pare che dietro i loro sorrisi reciprochi nascondano un rapporto burrascoso. Tale pettegolezzo è tornato a galla negli ultimi giorni, dopo che la Fascino ha deciso di intervenire contro Pietro Delle Piane e le sue dichiarazioni fatte proprio a Pomeriggio 5. Inoltre, a sganciare la vera bomba è stato Dagospia secondo la quale la professionista pavese avrebbe fatto mettere una particolare clausola nel suo contratto.

La bomba di Davide Maggio

Dopo il comunicato di lunedì emanato dalla Fascino sui social è scoppiata una bufera. Per questo motivo il blog Davide Maggio ha provato a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda, specificando cosa ci sarebbe di reale dietro il caso “Maria De Filippi e Barbara D’Urso”.

A quanto pare la De Filippi avrebbe chiesto una clausola sul suo contratto che vieterebbe alla D’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Ma il conflitto che lega le due donne avrebbe origini molto lontane.

Sempre sul portate, si legge anche i produttori dei programmi della De Filippi hanno avuto in passato un confronto con quelli della D’Urso per evitare che gli ospiti di una non potessero “danneggiare” le trasmissioni dell’altra.

La diffida della Fascino a Barbara D’Urso e Pietro Delle Piane

In ogni caso si parla di un vero e proprio veto imposto da Maria De Filippi e la propria società contro Barbara D’Urso. Motivo per cui la Fascino nella giornata di lunedì scorso avrebbe mandato quel comunicato stampa.

Le rivelazioni del compagno di Antonella Elia hanno creato una forte polemica mettendo in discussione il duro lavoro di Quenn Mery e la veridicità dei sui programmi, in questo caso Temptation Island.

La tensione tra la D’Urso e la De Filippi pare confermata e lo dimostrerebbe anche la chiusura anticipata del programma Live non è la D’Urso, che finirà con ben 2 mesi di anticipo il 28 di marzo.