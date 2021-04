Michelle Hunziker risponde alle scuse di razzismo ricevute a seguito della gag satirica fatta a Striscia La Notizia insieme al collega Gerry Scotti. Ecco cosa ha detto la bionda showgirl.

Guai in vista per Gerry Scotti e Michelle Hunziker. I due conduttori sono stati accusati di razzismo a seguito di una gag durante il lancio di un servizio a Striscia la Notizia. Gerry e Michelle hanno imitato il modo di parlare dei cinesi usando la classica ‘l’ al posto della ‘r’ e tirandosi le palpebre con le mani per fingere di avere gli occhi a mandorla. Un atteggiamento che non è piaciuto a molti telespettatori e soprattutto dall’account Instagram Diet Prada. I fondatori della pagina social già famosi per gli scontri avuti con gli stilisti Dolce e Gabbana, sempre per una vicenda di razzismo verso la popolazione asiatica, hanno denunciato l’accaduto. Secondo Diet Prada l’episodio seguito da 4.662.000 di utenti è segno di una forte discriminazione verso le persone cinesi e asiatiche in generale.

La discriminazione è ancora più grave, secondo l’account social, perché fatta dalla moglie di Tommaso Trussardi, amministratore delegato di un famosissimo brand di moda che opera anche nell’est del mondo. Michelle Hunziker appresa la notizia ha voluto dire la sua sull’accaduto. La showgirl italo svizzera ha affidato ad Instagram le sue scuse raccontando che come spesso dice alle sue figlie è importante scusarsi sempre, anche se il gesto compiuto è stato fatto non intenzionalmente: “ Non era assolutamente mia intenzione ferire la sensibilità della cultura cinese “ ha scritto sui social: “Io amo tutte le culture. Sono contro ogni tipo di violenza, ogni tipo di discriminazione”.

Poi la bionda presentatrice fa un mea culpa ammettendo che il gesto è stato decisamente irrispettoso: “Mi rendo conto di aver urtato la sensibilità di qualcuno e per questo chiedo umilmente scusa.” ha scritto. Basteranno le scuse al temutissimo account Diet Prada?