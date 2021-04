Flavio Briatore spegne 71 candeline a fianco della ex Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore festeggia i suoi 71 anni con un pranzo al ristorante in compagnia della ex moglie e del figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore ha compiuto 71 anni. L’imprenditore come è noto ama i grandi festeggiamenti e anche quest’anno non si è fatto mancare proprio nulla. Per celebrare il suo compleanno ha deciso di organizzare un pranzo in compagnia dell’immancabile ex moglie Elisabetta Gregoraci e del figlio Nathan Falco. Nonostante la lista degli invitati fosse alquanto ristretta il businessman ha voluto regalarsi una festa indimenticabile al ristorante. Tra tanti sorrisi e il calore dei suoi cari Flavio ha spento le candeline di una torta gigantesca a ben 3 piani. E se come dice spesso Briatore bisogna essere operativi h 24, anche le ore dedicate al suo compleanno erano da un certo punto di vista rivolte al business. Sulla grossa torta infatti compaiono i nomi dei suoi locali: come il Twiga e Cipriani. Sempre disegnata sulla torta però compare anche un’immagine di lui insieme alla ex moglie e al figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)



La vicinanza con Elisabetta, soprattutto negli ultimi tempi, aveva fatto pensare ad un ritorno di fiamma e ad un possibile secondo matrimonio (come svelato dalla showgirl calabrese dentro la casa del GF Vip) ma per ora sembra proprio che nonostante il gossip impazzi i due siano solo molto amici (o come direbbe la Gregoraci “amici speciali”). Nonostante entrambi dichiarino di non essere tornati insieme, dalle foto pubblicate sui social di Briatore sembra proprio che il loro rapporto sia tornato più sereno che mai. Durante l’esperienza di Eli nella casa del GF i due ex coniugi non se le erano mandate a dire e Flavio aveva più volte criticato il comportamento di Elisabetta, costringendolo a farle recapitare delle lettere dove la esortava a non parlare più di lui.

Le decisioni di Elisabetta non erano per niente piaciute a Briatore e a metà del reality era voltato a Dubai con il figlio per tenere lontano il ragazzo dai gossip che continuavano a circolare sulla madre. Ora però i dissidi tra i due sono solo un lontano ricordo e Flavio per festeggiare il suo giorno ha voluto Elisabetta accanto. Sarà rinato l’amore?