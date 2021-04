Akash Kumar scoppia la lite all’Isola dei Famosi: “Li ho asfaltati”

Akash Kumar affronta in studio Ilary Blasi e gli opinionisti dell’Isola dei Famosi. Ecco cosa è successo durante la puntata di ieri sera.

Ieri sera è arrivato finalmente il tanto atteso momento del ritorno nello studio dell’Isola dei Famosi dell’ex naufrago Akash Kumar. Il modello indiano è stato un concorrente del reality solo per una settimana ma nonostante il breve tempo passato in Honduras ha decisamente lasciato il segno. Un segno però non dei “migliori” soprattutto per le uscite avute appena abbandonata la spiaggia. La sua arroganza durante l’avventura in Centro America ha scatenato l’antipatia del pubblico e dei suoi compagni, ma il peggio è arrivato grazie alle sue esternazioni social. Il modello infatti appena abbandonato il gioco ha rilasciato una serie di dichiarazioni offensive sia verso la conduttrice del programma Ilary Blasi che degli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. In sintesi ha voluto chiarire il fatto che a differenza dei tre personaggi citati lui ha una carriera di successo e non è un morto di fama. In particolare ha raccontato di non avere idea di cosa faccia nella vita Ilary Blasi se non aver sposato Francesco Totti. Ovviamente la conduttrice romana non ha perso l’occasione di prendersi una rivincita e appena il modello è entrato in studio ha deciso di ripresentarsi “Ciao Akash, benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi, quindi mi ripresento. L’Isola ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash ora? Allora me devo ripresentà” ha scherzato la Blasi. Poi è arrivato il turno di Tommaso Zorzi che ha espresso il suo rammarico per l’abbandono di Kumar non tanto per non vederlo più in tv ma perché così si sarebbe risparmiato le tantissime brutte figure via social.

Il modello si è giustificato dicendo che spesso viene frainteso perché essendo affetto da dislessia parla troppo veloce e non viene compreso. Una giustificazione che non ha proprio convinto nessuno. Inoltre ha spigato di soffrire di attacchi di panico e di depressione scatenando le polemiche. Molti utenti del web sono solidali con i suoi problemi psicologici ma questo non giustifica la sua maleducazione.

Per concludere in bellezza dopo un confronto in studio decisamente poco convincente ha pubblicato un Instagram stories dove sostiene di aver asfaltato tutti i rivali. Ascoltando le sue dichiarazioni sembra che l’unica persona che sia riuscito ad asfaltare definitivamente e se stesso. E voi cosa ne pensate?