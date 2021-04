Luca Argentero compie oggi 43 anni e riceve gli auguri più dolci di sempre dalla figlia Nina Speranza. Ecco cosa è successo.

Tanti auguri Luca Argentero che oggi compie 43 anni. Un compleanno molto speciale quello del bel attore torinese che quest’anno per la prima volta spegne le candeline da papà. La sua splendida Nina Speranza è venuta al mondo lo scorso maggio rendendo Luca papà per la prima volta. Un anno decisamente diverso e tragico per il mondo ma nel suo caso pieno di soddisfazioni e nuovi inizi. Luca sognava da moltissimi anni di diventare padre e ora finalmente vive questa splendida esperienza. Ma non è finita qui: tra pochi mesi Argentero e la sua giovanissima compagna Cristina Marino si sposeranno. A rendere nota la notizia è stata la stessa influencer che ha pubblicato su Instagram alcune immagini scattate durante la scelta della location e del menù. Ovviamente appena trapelata la bella notizia i fan della coppia si sono scatenati per sapere più dettagli sul grande giorno ma per ora la coppia non ha rilasciato ulteriori particolari. Cristina ha deciso di mantenere tutto riservato dihiarando solo che si tratterà do un evento semplice in compagnia della famiglia e degli amici più stretti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)



Luca e Cristina non avevano mai nascosto di volersi unire in matrimonio dopo la nascita della loro primogenita e ora il momento sembra proprio arrivato nonostante la data sia ancora top secret. Intanto in attesa del grande si, l’attore festeggia i suoi 43 anni con la sua nuovissima famiglia e tramite un post social esprime tutta la sua felicità. Nella foto pubblicata su Instagram si vede la sua bambina con un pigiamino dedicato a lui: “Tanti auguri di buon compleanno papà! Ti voglio bene”.

Una frase che riempie d’amore il cuore del neo papà che ha commentato con la didascalia: “Il miglior risveglio degli ultimi 43 anni…❤”. Insomma un compleanno davvero speciale quello di Luca e noi ci uniamo a Nina Speranza nell’augurargli uno splendido compleanno pieno d’amore e gioia. Tanti Auguri!