Arrivano le prime indiscrezioni sui piani per i funerali del Principe Filippo di Edimburgo. Secondo alcune fonti l’ultimo saluto al marito della Regina Elisabetta non seguirà i protocolli reali a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia da coronavirus, nonostante in Inghilterra la situazione sia in netto miglioramento. La cerimonia funebre si svolgerà entro 10 giorni nella Saint George’s Chapel del Castello di Windsor ma secondo alcune informazioni trapelate da Buckingham Palace l’addio al principe sarà svolto solo in forma privata escludendo così il funerale di Stato. Secondo le prime indiscrezioni potranno partecipare alla veglia solo 30 persone, come da normativa anti Covid ma potrebbe esserci una deroga della legge. Per adesso Buckingham Palace non ha reso noti i nomi dei partecipanti ma in condizione normale la lista delle persone che avrebbero dovuto presenziare alle esequie è composta da più di 800 persone tra esponenti delle unità militari, capi di stato e membri delle organizzazioni di beneficenza di cui era sovvenzionatore.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021