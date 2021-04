Si è lasciata dopo quattro anni l’unica coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia che aveva deciso di rimanere insieme dopo la fine dell’esperimento. Ecco tutti i dettagli della loro storia d’amore.

E’ finita dopo quattro anni la storia d’amore tra Francesca Musci e Stefano Protaggi. La coppia si era conosciuta durante la seconda edizione del reality show “Matrimonio a prima vista”: nel quale come dice il nome i concorrenti devono sposarsi e vivere per un mese insieme senza essersi mai visti prima. Un esperimento che sembrava aver funzionato. Alla fine dell’esperienza televisiva infatti Francesca e Stefano decisero di rimanere sposati iniziando una vera e propria relazione. Un anno dopo arrivò anche un secondo matrimonio, questa volta organizzato da loro, per coronare definitivamente il sogno d’amore. Per quattro anni la coppia ha vissuto serenamente la relazione dividendosi tra Lugano dove Stefano vive e Lissone paese della Musci. Le prime avvisaglie di una crisi sono arrivate parecchi mesi addietro. Stefano era improvvisamente sparito dai social, decidendo di non apparire più neanche in quelli della moglie. Francesca giustificò la cosa raccontando che per tutelare il lavoro il marito aveva deciso di non apparire più su Instagram. La bella influencer raccontò che la relazione tra lei e Stefano procedeva a gonfie vele ma non sarebbero più comparsi insieme sui social. Ieri però a sorpresa è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione. Per ora Francesca non ha voluto svelare i motivi che l’hanno portata a mettere un punto al suo matrimonio, ma ha promesso ai suoi followers che quando sarà pronta racconterà tutti i particolari.

LEGGI ANCHE > PAOLA TURANI, DALL’INFERTILITÀ ALL’INATTESA GRAVIDANZA: IL TOCCANTE RACCONTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

Dal brevissimo racconto della rottura fatti nelle ore scorse sembra però che la 34enne non fosse più felice da diverso tempo. Francesca ha raccontato di aver passato tantissime giornate senza sorriso e nonostante il grande impegno per far funzionare le cose non è riuscita a salvare la situazione. In questi anni Francesca e Stefano avevano conquistato il pubblico con la loro storia d’amore vera, naturale e spontanea, molto lontana dallo stereotipo delle coppie nate nei programmi tv (probabilmente più per pubblicità che per amore). Dopo aver annunciato la separazione sono stati in moltissimi a mandare messaggi di solidarietà e supporto a Francesca.

LEGGI ANCHE > BARBARA D’URSO, UNA NAUFRAGA DELL’ISOLA DEI FAMOSI PRENDERÀ IL SUO POSTO ?

La bella influencer è diventata celebre anche grazie alla sua speciale energia, il suo sorriso e il costante buon umore e ora vederla soffrire è un colpo duro per tutti i suoi sostenitori. Noi ci uniamo ai tantissimi amici digitali per augurarle di ritrovare al più presto il suo inconfondibile sorriso.