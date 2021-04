Paola Turani, dall’infertilità all’inattesa gravidanza: il toccante racconto

Paola Turani svela il lungo e doloroso percorso fatto per raggiungere il sogno di diventare madre. La bella influencer ha condiviso con i proprio follower la sua esperienza. Ecco cosa ha raccontato.

Paolo Turani parla del difficile percorso per riuscire a concepire il suo primo figlio. Solo la settimana scorsa lei e il marito Riccardo Serpellini avevano annunciato di essere in attesa di un bambino tramite una dolcissima foto postata sui social. Dalla didascalia scritta dall’influencer si capiva che il percorso fatto per rimanere incinta non era stato facile e oggi tramite alcuni video ha deciso di spiegare ai propri followers gli ostacoli che ha dovuto affrontare. Nel primo video registrato lo scorso gennaio, prima di apprendere la notizia della sua gravidanza, Paola racconta che dopo quasi 8 anni di tentativi lei e il marito si erano rivolti ad un centro di fecondazione assistita. Secondo gli esami medici svolti le probabilità che la coppia concepisse in modo naturale erano bassissime. Paola e Riccardo erano quindi pronti a iniziare il lungo percorso clinico che gli avrebbe aiutati a realizzare il loro sogno. Durante il video la bella influencer racconta i dettagli della sua esperienza visibilmente commossa. La pressione e le domande delle persone su quando avrebbe messo al mondo dei figli l’hanno fatta soffrire per anni, facendola sentire inadeguata e sbagliata.

Il video si conclude con l’annuncio dell’inizio del percorso terapeutico che avrebbe dovuto intraprendere nelle settimane successive. Avrebbe perché in quel momento Paola non sapeva ancora di essere incinta. Proprio il mese nel quale avrebbe dovuto iniziare iol percorso ormonale è riuscita a concepire in modo naturale. Un piccolo miracolo, come lo chiama lei, che dopo tanti anni proprio non si aspettava. La bella 33enne ha raccontato di aver voluto condividere con i follower la sua storia per dare coraggio e speranza a tutte le coppie che si trovano nella sua situazione. L’infertilità è ancora un argomento tabù che troppo spesso non viene affrontato facendo sentore le persone che stanno combattendo questa battaglia sole e abbandonate.

Dopo il grande dolore però Paola è riuscita ad avverare il suo sogno e presto sarà mamma. La coppia non ha ancora rivelato il sesso del nascituro ma l’arrivo del bebè è previsto per il prossimo ottobre.