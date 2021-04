Tosca D’Aquino scivola e si storta la caviglia: sui social la denuncia infuriata dell’infortunio contro il Comune di Roma. Ecco le sue parole.

Brutta esperienza per l’attrice Tosca D’Aquino: la 54enne napoletana è scivolata in una buca del marciapiede procurandosi una distorsione alla caviglia e a seguito dell’infortunio ha sbottato infuriata su Instagram contro il Comune di Roma. Ecco che cosa ha scritto nel post-denuncia.

Il post su Instagram contro il Comune di Roma

“Scandaloso!“, denuncia la famosa attrice Tosca D’Aquino nel suo ultimo post condiviso su Instagram. Ad aver fatto infiammare la 54enne è stato l’incidente che le è appena successo: nel passeggiare per le vie della Capitale, Tosca ha poggiato male un piede in una buca e si è presa una brutta distorsione alla caviglia sinistra. Fatto che non sarebbe mai successo se nella città ci fosse una dovuta ed accurata manutenzione delle strade. Proprio per questo l’attrice se la prende direttamente con il Comune di Roma: “Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto! Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica“, scrive infatti su tutte le furie.

La preoccupazione della D’Aquino si rivolge soprattutto verso le persone più fragili e deboli, ad esempio gli anziani, che a seguito di una caduta del genere potrebbero procurarsi lesioni ben più gravi o addirittura morire.

Fortunatamente Tosca se l’è cavata “solamente” con una distorsione, che ha richiesto però immediato intervento medico e che comunque la costringerà al riposo forzato per una sufficiente quantità di tempo.

I messaggi di sostegno

Immediati sono stati i messaggi di solidarietà e affetto da parte di colleghi e amici che hanno riempito la sezione ‘commenti’ sotto al post. Tra i tanti, si è fatto notare quello della famosa attrice Elena Sofia Ricci che ha esclamato: “Unite nei dolori!“. La 59enne si opererà infatti proprio oggi, 9 aprile, alla colonna vertebrale, dopo mesi di dolori invalidanti. “Da domani ti faccio compagnia! Guarisci presto!“, le scrive con affetto. Tra i messaggi di pronta guarigione si trovano anche quelli di molti altri vip: Enrico Brignano, Samuel Peron, Alena Seredova, Roberta Capua e tanti altri ancora.

Molti sono stati anche i fan che hanno dato ragione a Tosca per quanto riguarda lo stato delle strade, non solo di Roma ma anche di diverse parti d’Italia, e che si sono voluti unire alla denuncia della loro beniamina. Chissà se questa segnalazione arriverà fino al Comune di Roma?