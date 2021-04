Wanda Nara si sfoga sui social e racconta la sua nuova vita dopo l’arrivo della didattica a distanza. Ecco cosa ha raccontato la moglie di Mauro Icardi.

Nuova veste per Wanda Nara. Dopo averla vista in tv e sui social super sexy con un aspetto da femme fatale scopriamo il suo lato da casalinga disperata. La bella ex modella ha dovuto archiviare per qualche tempo i suoi tacchi a spillo rigorosamente firmati per intraprendere un nuovissimo ruolo. La vita lussuosa e privilegiata alla quale è abituata è stata decisamente ridimensionata dall’introduzione della didattica a distanza. Almeno è quello che afferma lei. La presenza in casa dei cinque figli le ha tolto gran parte del tempo libero rendendola come tutti i comuni mortali. “Non ho tempo neanche per pettinarmi” ha ammesso sui social”. La bella moglie di Mauro Icardi vive a Parigi insieme a tutta la famiglia e ora che anche nella capitale francese le scuole sono chiuse deve preoccuparsi che i suoi 5 figli seguano regolarmente le lezioni. Un arduo compito per tutte le mamme e Wanda lo riconosce lodando tutti i genitori che come lei sono alle prese con l’educazione dei loro figli: “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma” ha scritto sui social.

Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Insomma pare proprio che come racconta la stessa Nara dalle otto di mattina fino a fine lezione non ci sia neanche il tempo per farsi una doccia e cambiarsi. Wanda ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto dei suoi bambini nella casa di Milano disseminati davanti ai computer intenti ad ascoltare le video lezioni.

Pare infatti che la Wanda sia tornata a Milano con l’intera famiglia mentre il marito è rimasto a Parigi dove attualmente gioca. Molte mamme hanno voluto commentare il post della modella, dimostrandole tutta la loro solidarietà: “Sei una di noi” scrive una followers sul suo profilo.