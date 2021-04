Rossano Rubicondi e Ivana Trump sono stati sorpresi a braccetto durante una romantica passeggiata nel centro di New York. Sono di nuovo una coppia? Ecco tutti gli indizi che farebbero pensare ad un vero e proprio ritorno di fiamma.

Rossano Rubicondi e Ivana Trump ancora insieme. La ex moglie del penultimo presidente degli Stati Uniti e lo showman italiano sono stati fotografati insieme mentre passeggiano per il centro di New York. La coppia è stata fidanzata e poi sposate per otto anni, poi nel 2009 è arrivato il divorzio ma sembrerebbe proprio che nonostante non siano più marito e moglie abbiano conservato uno splendido rapporto. Rubicondi dopo una breve ma intensa carriera in tv in Italia ha deciso di tornare negli Stati Uniti, esattamente a Palm Beach dove è proprietario di una pizzeria e di una catena di food truck, inoltre sempre il Florida è ceo di una società che offre servizi di lusso. E proprio oltre oceano non avrebbe mai smesso di frequentare la sua ex moglie. Ivana non ha mai nascosto la sua passione per gli uomini più giovani: “Meglio fare la babysitter che la badante” aveva detto e con i suoi 23 anni in meno e il famoso fascino italiano, Rossano era il prototipo perfetto della milionaria.

LEGGI ANCHE > BELEN RODRIGUEZ E IL FIDANZATO ANTONINO ALLE MALDIVE, LA REAZIONE DEI SOCIAL

Il matrimonio come raccontato da Ivana sarebbe finito soprattutto per la distanza: lui lavorava in Italia e lei viveva in America: “Una relazione a lunga distanza non funziona davvero. Ci siamo divertiti e siamo amici. La rottura è stata amichevole” ha dichiarato la ex signora Trump. Ora però che Rossano è tornato in pianta stabile in America le cose potrebbero essere cambiate. I due sono stati fotografati mentre passeggiano a New York e dalle immagini sembra esserci un bel feeling.

Dopo una lunga camminata si sono recati a casa della Trump, nello stesso palazzo in cui vivevano insieme al tempo del matrimonio. A spasso insieme sembrano una coppia perfetta: lei elegantissima vestita in blu si appoggia al braccio di lui, che si comporta da vero gentiluomo. Sarà risbocciato l’amore tra la milionaria e il suo toy boy?