Asia Argento e Morgan di nuovo insieme? La proposta

Cosa sta succedendo tra Morgan e l’ex Asia Argento? Sembra che i due siano intenzionati a tornare insieme come una volta. Ecco le parole da loro pronunciate su Clubhouse.

Asia Argento e Morgan hanno stupito tutti con le loro dichiarazioni durante il dialogo su Clubhouse. Sembra proprio che i due abbiano intenzione di deporre le armi e andare incontro ad una riappacificazione definitiva, dopo i litigi e le accuse del passato. Ecco che cosa hanno detto.

Asia Argento e Morgan hanno fatto pace?

È a tutti gli effetti un ritorno di fiamma quello tra Morgan e l’ex Asia Argento. I due artisti hanno avuto una lunga relazione durata ben 7 anni, dal 2000 al 2007, che ha dato vita anche ad una bambina, Anna Lou, nata nel 2001. A unire i due noti personaggi sono stati i loro caratteri, entrambi molto particolari e fascinati dalle atmosfere dark e un po’ fuori dalle righe. Ma le loro personalità “spigolose” sono state anche alla base della loro separazione. Dopo essersi lasciati in malo modo arrivando anche in tribunale (con conseguente sfratto di Morgan perché non pagava gli alimenti alla figlia), i due ex hanno continuato a punzecchiarsi per anni prima di riuscire finalmente a riallacciare i rapporti.

Morgan e Asia: il dialogo su Clubhouse

Ma è stato su Clubhouse che i fan ne hanno avuto la conferma: Asia e Morgan hanno parlato tra di loro per la prima volta senza accuse e anzi con molto affetto.

“Ma perché ci siamo lasciati?“, scherza Asia su Clubhouse, il social network sul quale è possibile creare delle “stanze” nelle quali intavolare discussioni con gli altri membri tramite invito. “Perché tu, perché io, perché gli altri… Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo…“, ha affermato Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, che ha ripercorso insieme alla ex le tappe della loro relazione.

E così alla memoria dei genitori di Anna Lou piano piano sono riaffiorati tanti ricordi: la Divina Commedia imparata in Russia, la marijuana fumata durante un tragitto verso la Svizzera, e i tempi in cui Morgan esordiva con il suo gruppo, i Blu Vertigo.

“Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza… Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo“, gli fa eco Asia. E così dopo aver ricordato i momenti belli insieme, entrambi si sono lasciati andare per la prima volta.

“Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci insieme“, ha concluso Asia, alla quale l’ex ha risposto subito: “Quando?“.

Anche se un effettivo riavvicinamento sul piano sentimentale è forse ancora lontano, sicuramente sul piano professionale i due stanno facendo dei solidi progetti. L’intenzione è quella di incidere una canzone insieme. Il progetto li vedrà impegnati insieme come una volta, e simboleggerà così la loro definitiva riappacificazione.