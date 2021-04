A pochi giorni dall’incontro tra Harry e William il futuro re lancia una frecciatina al fratello minore. Ecco cos’è successo.

Il funerale del Principe Filippo di Edimburgo si terranno a Londra il prossimo sabato 17 aprile. Ma nonostante l’Inghilterra insieme al mondo intero sia profondamente addolorata per la scomparsa del 99enne e per la tristezza della Regina Elisabetta, un motivo rende questo evento al centro dell’attenzione. Il principe Harry e il fratello maggiore William si rivedranno per la prima volta dopo che il secondogenito di Carlo e Diana ha lasciato la patria rinunciando a tutti suoi diritti e doveri reali. E soprattutto dopo che la moglie di Harry, Meghan Markle ha rilasciato un’intervista in visione mondiale nella quale criticava (per essere clementi) tutti i membri della famiglia del marito, in particolare l’amatissima Kate Middleton. Gli occhi saranno tutti puntati su di loro. Come si comporteranno? E difficile fare una previsione ma se i reali inglesi riusciranno mantenere i loro inconfondibile aplomb i fratelli dovrebbero sfilare fianco a fianco dietro il feretro del nonno. William potrà indossare l’uniforme militare mentre a Harry sarà vietato dopo che la sua rinuncia al titolo gli ha fatto perdere anche la carica di capitano generale dei Royal Marines.

Quello che è certo è che l’assenza della temutissima Meghan, ufficialmente rimasta a casa per non affaticarsi durante la gravidanza, potrebbe giovare al riavvicinamento dei fratelli. Potrebbe perché secondo i follower più attenti William avrebbe già tirato una frecciatina al fratello che non promette niente di buono. Per commemorare il nonno scomparso il futuro Re ha reso pubblica una foto di Filippo insieme al piccolo George, descrivendo lo splendido rapporto tra il nonno e la sua famiglia: “Sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che le ha mostrato” ha scritto.

Per molti una frase rivolta proprio al fratello e soprattutto alla cognata che durante l’intervista a Oprah Winfrey si era lamentata di non essere stata accettata dalla famiglia del marito. Nelle scorse ore Harry è atterrato a Londra ma non potrà ricevere visite fino a sabato per rispettare i protocolli anticovid. Non ci resta che attendere per scoprire come si comporteranno i due fratelli.