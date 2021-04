Harry avvistato a Londra: ecco tutti i programmi del nipote della regina

Il principe Harry è stato avvistato all’aeroporto di Londra mentre scendeva da un aereo proveniente da Los Angeles. Ecco i programmi del principe nei giorni prima del funerale del nonno.

Harry è tornato a casa. Il nipote della Regina Elisabetta e stato visto sbarcare ieri pomeriggio all’aeroporto a Heathrow da un volo proveniente dalla California. Il principe è tornato a Londra per la prima volta dalla sua partenza per il Canada e gli Stati Uniti avvenuta a marzo 2020. Nonostante i forti contrasti con la famiglia reale il secondogenito di Carlo e Diana non ha voluto mancare al funerale dell’amato nonno Filippo di Edimburgo, morto sabato scorso a 99 anni. E ora che il 37enne è tornato in patria tutti gli occhi sono puntati su di lui. Secondo alcune indiscrezioni i rapporti con il padre e il fratello sarebbero glaciali dopo l’intervista shock rilasciata da lui e la moglie Meghan Markle, alla giornalista americana Oprah Winfrey nel quale accusavano la famiglia reale inglese di razzismo. Inoltre Meghan ha lanciato pesanti insinuazioni anche alla cognata Kate Middleton, colpevole secondo lei di averla fatta piangere perchè invidiosa di lei. Una situazione che il principe dovrà affrontare da solo visto che l’attrice americana non ha potuto lasciare Los Angeles a causa del suo avanzato stato di gravidanza. Un fatto che secondo molti rappresenta solo una scusa inattaccabile per non affrontare di persona i parenti del marito. In ogni caso ora il principe dovrà cavarsela da solo confrontandosi per la prima volta con il fratello maggiore William e il padre Carlo, situazione perfetta per quelli che pensano che dietro al suo comportamento ingrato e accusatorio ci sia lo zampino della moglie.

Da ieri quindi Harry è a Londra esattamente a Nottingham Cottage dove dovrà trascorrere cinque giorni di completo isolamento prima di poter effettuare un nuovo tampone. Se l’esame molecolare sarà negativo al Coronavirus potrà lasciare Kensington Palace e partecipare al funerale del nonno. Secondo gli esperti monarchici il principe non potrà indossare l’uniforme militare, a causa della sua rinuncia al ruolo di capitano generale dei Royal Marines, ma potrà mettere giacca e medaglie. Carlo e William invece presenzieranno in abiti da reggimento.

I fratelli secondo la tradizione dovranno camminare uno a fianco dell’altro dietro la bara del nonno. E chissà che dopo tante incomprensioni, questa sia l’occasione per chiarirsi. In molti sperano nella riconciliazione…