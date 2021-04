Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese si trovano attualmente alle Maldive. Sui social hanno postato le foto del resort da sogno e il web ha reagito. Ecco che cosa è successo.

È polemica social contro Belen Rodriguez che, insieme al compagno Antonino Spinalbese, sta trascorrendo qualche giorno alle Maldive. I commenti sotto le immagini postate su Instagram sono moltissimi e in tanti li accusano: ecco che cosa sta succedendo.

Belen e Antonino, il loro amore alle Maldive

È nata una nuova polemica contro Belen e compagno, dopo che i due sono usciti allo scoperto sui social mostrando nelle Instagram Stories il resort di lusso alle Maldive dove attualmente si trovano.

La coppia è in attesa della piccola Luna Marì, che dovrebbe nascere tra meno di tre mesi. Luna sarà la prima figlia per Antonino, 26 anni, ma la seconda per Belen. La showgirl argentina è infatti già mamma di Santiago, avuto otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino, conduttore tv e ballerino diventato famoso grazie al talent “Amici”.

Recentemente Belen ha reso noto di aver subìto un aborto spontaneo prima di riuscire a rimanere incinta di Luna Marì, ed anche per questo la figlia è stata fortemente voluta da entrambi i genitori. Quello alle Maldive è per loro il primo viaggio di coppia.

Belen e Antonino: i social contro di loro

Belen e il fidanzato si trovano in quello che a tutti gli effetti si può definire un paradiso terrestre: acqua cristallina, sabbia chiara e tanto sole sono la cornice perfetta per il loro amore. Siamo sull’atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau, Maldive. E il resort di lusso è solo la ciliegina sulla torta.

Quella che sembra essere a tutti gli effetti una fuga romantica alle Maldive è in realtà per la coppia motivo di lavoro: proprio qui verrà scattata la campagna di Me-Fui, la linea di vestiti e costumi delle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Ma le motivazioni non convincono tanti followers, che si sono così scagliati contro la coppia esprimendo tutto il loro disappunto nei commenti sotto alle fotografie.

La polemica sui social

Secondo tanti utenti dei social network non sarebbe affatto giusto che i due siano riusciti a volare fino alle Maldive mentre in un’Italia divisa tra fascia arancione e fascia rossa sono tantissime le restrizioni anti Covid-19 che non permettono lo spostamento da un comune all’altro, nemmeno nella stessa regione.

“Le regole valgono solo per i poveri come noi!“, scrive qualcuno nei commenti. “Alla faccia della pandemia mondiale! Fare questo viaggio più in là no? Vergognoso“, fa eco qualcun altro. Fortunatamente a stemperare i toni ci pensa Sabrina Ferilli, che ironicamente le scrive: “Perché non hai portato anche me?“.

E così la polemica si aggiunge alle voci che già avevano fatto notare il periodico ritorno di Belen sempre nello stesso resort ma con uomini diversi: prima Stefano De Martino, poi Andrea Iannone e adesso Antonino.

Belen e il compagno ancora non hanno risposto alle lamentele, cosa diranno quando leggeranno tutti i commenti?