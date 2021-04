Dopo la proposta di matrimonio da sogno di Can Yaman sembra che Diletta Leotta voglia ancora del tempo prima di pronunciare il fatidico si. Ecco perché.

Diletta Leotta e Can Yaman non si sposeranno, almeno per adesso. L’attore turco ha chiesto la mano della fidanzata con una romanticissima proposta e un preziosissimo anello (il costo supera 40mila euro) ma pare che la bella giornalista non voglia ancora fare il grande passo. Can per chiedere la mano di Diletta le ha organizzato una sorpresa facendo volare sopra la sua testa un aereo con la scritta: “Mi vuoi sposare”. Secondo alcuni testimoni la Leotta sarebbe impazzita dalla gioia ma non avrebbe pronunciato il fatidico “si”. Il motivo? Nonostante la relazione proceda a gonfie vele, i due innamorati fanno coppia fissa solo da pochissimi mesi e secondo la giornalista non sarebbe ancora arrivato il momento per promettersi amore eterno. La Leotta ha accettato il preziosissimo anello di fidanzamento portandolo come da tradizione sulla mano sinistra ma la data del grande giorno sarebbe ancora molto lontana. Prima del matrimonio infatti la coppia dovrà affrontare alcuni passi rimasti in sospeso.

Primo tra tutti l’incontro con la familgia di Can. Mentre l’attorte turco è stato immortalato con i parenti della fidanzata ma sembra che Diletta non abbia ancora conosciuto i genitori di Can Yaman, che vivono in Turchia. Il 31enne ha abbandonato la patria per seguire la carriera e da diversi mesi vive in Italia dove si sta preparando per girare la fiction Sandokan, remake del celebre telefilm anni Settanta con Kabir Bedi. Insomma le intenzioni ci sono ma sembrerebbe proprio che Diletta voglia fare le cose con calma.

Nonostante la coppia si scambi dichiarazioni d’amore e condivida spesso foto dove appare felice e innamorata sono ancora in tantissimi a non credere alla veridicità dei loro sentimenti. Il web infatti è convinto che si tratti solo di una trovata pubblicitaria per aumentare i followers di entrambi. E voi cosa ne pensate? Sarà vero amore?