Isola dei Famosi, ex concorrente GF Vip sbarca in Honduras? L’annuncio

Dopo numerose conferme e poi smentite sembrerebbe proprio che un ex concorrente del Gf Vip stia per fare il suo famoso salto dall’elicottero sulle spiagge dell’Honduras dell’Isola dei Famosi. Ecco di chi si tratta.

Continua la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi nelle ultime settimane ha visto andare via alcuni dei concorrenti più forti come Elisa Isoardi e Brando Giorgi, tornati in patria per problemi di salute. La produzione però non ha perso tempo e ha subito reclutati nuovi naufraghi che movimentino le dinamiche della spiaggia più Vip dell’Honduras. L’ultima arrivata Beatrice Marchetti, non ha perso tempo scatenando non poche polemiche per la sua relazionate con lo youtuber Awed. Ma non è finita qui: dopo numerose conferme e smentite, secondo Gabriele Parpiglia, sarebbe ormai certa l’entrata in gioco di Iganzio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodrigurez starebbe già chiamando parenti amici per l’ultimo saluto di rito prima di consegnare il telefono alla produzione. Le voci circolate nelle ultime ore raccontavano che il bel influencer avrebbe rifiutato l’invito di Ilary per non far ingelosire la giovane compagna. Ora però sembra che la coppia abbia chiarito la situazione e la sua partenza sarebbe già avvenuta. Cecilia alla fine avrebbe deciso di dare fiducia al fidanzato conosciuto nel 2017 all’interno della casa del Gf Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Inoltre la sorella minore di Belen, sempre secondo Parpiglia, dovrebbe diventare una presenza fissa in studio per supportare il suo amato. Per ora non ci sono altre indiscrezioni su nuovi naufraghi in arrivo in Honduras ma visto il ritiro e la rinuncia di numerosi concorrenti potrebbero arrivare presto nuovi personaggi.

Non ci resta che attendere per scoprire chi è stato scelto e per ora potremmo osservare il comportamento di Ignazio. L’entrata nel reality di un membro del club Rodrigruez porterà sicuramente scompiglio all’interno e all’esterno del programma. Vedere per credere…