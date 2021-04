Brando Giorgi è tornato in Italia per affrontare una delicata operazione per un problema all’occhio che ha compromesso la sua permanenza nel reality di Canale 5.

Brando Giorgi tranquillizza i suoi fan dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi per un grave problema all’occhio. L’attore è tornato in Italia d’urgenza rinunciando alla possibilità di arrivare tra i finalisti del reality ma come si dice spesso “la salute prima di tutto”. Stesso sfortunato destino anche per Elisa Isordi che colpita da un pezzo di brace nell’occhio destro è tornata a casa per effettuare controlli medici più approfonditi. Al contrario della presentatrice piemontese ancora lontana dai social, Brando Giorgi ha pubblicato alcune Instagram stories per rassicurare il suo pubblico sulle sue condizioni. Brando è stato sottoposto ad un delicato intervento per correggere il distaccamento della cornea. Fortunatamente, come spiega lo stesso attore, l’operazione è andata benissimo e ora dovrà solo stare a riposo per recuperare le forze e poi effettuare una piccola riabilitazione: “Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni” ha raccontato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brando Giorgi (@brandogiorgi)

Dopo aver rassicurato tutti il pensiero dell’attore è andato a tutte le persone gli sono state vicino durante questi giorni difficili: “Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà, mi ha fatto tanto piacere. Siete in tanti, vi ringrazio perché mi state dando una grande forza tutti quanti. Quindi vi dico grazie, grazie, grazie e certamente vi terrò aggiornati” ha concluso. Per ultima cosa il 45enne ha voluto raccontare che appena possibile tornerà in trasmissione per provare a difendersi dalle accuse degli ex compagni di avventura. L’attore era stato preso di mira dal gruppo per la sua tendenza ad estraniarsi preferendo affrontare il percorso in solitaria.

E’ molto probabile però che i fan del programma dovranno attendere qualche settimana prima di rivederlo nello studio di Canale 5 , considerando il tempo necessario per riprendersi dall’intervento e le due settimane di quarantena obbligatorie per i viaggiatori che tornano in Italia: i chiarimenti e i faccia e faccia con gli ex compagni di avventura sono solo rimandati.