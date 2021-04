Polina Kochelenko, un’addestratrice di cani è stata ritrovata senza vita in un canale. Secondo le indagini, un tremendo incidente le è costato la vita.

Un incidente inaspettato e tragico quello che si è portato via Polina Kochelenko, una giovane di origini russe residente a Valeggio nel comune di Pavia. La 35enne sarebbe stata vittima di una tremenda fatalità mentre portava avanti il suo lavoro di addestratrice cinefila, almeno secondo gli investigatori che hanno seguito il caso che è diventato una priorità dei Carabinieri di Valeggio dal momento delle scomparsa. Tutto è cominciato venerdì quando la madre della donna, non riuscendo in alcun modo a mettersi in contatto con lei, ha deciso di contattare le Forze dell’Ordine temendo il peggio, dando via ad una ricerca che si è conclusa nelle ultime ore con il drammatico ritrovamento: Polina Kochelenko è stata infatti trovata priva di vita in un canale della città dopo una ricerca difficile che ha impegnato anche i sommozzatori del 112.

La giovane sarebbe deceduta per annegamento dopo aver provato a salvare – si presume – uno dei suoi cani che era scivolato dentro al canale. Proprio all’interno del corso d’acqua, i sommozzatori dei Carabinieri sono riusciti a ritrovare il corpo della giovane privo di vita. A comprovare questa teoria secondo il 112 ci sono i sopralluoghi effettuati a casa della donna che hanno escluso effrazioni o colluttazioni violente avvenute all’interno dell’abitazione nelle ore della scomparsa. Il canale, distante circa 500 metri dalla casa della donna, è stato subito raggiunto dagli esperti delle Forze dell’Ordine che hanno iniziato i rilievi del caso per raccogliere dati sulle ultime ore di Polina. Gli investigatori si sono anche messi alla ricerca di due dei sei cani che la donna aveva con sè al momento della scomparsa, irreperibili. L’assenza di testimoni che possano riportare la dinamica esatta di quello che sembra l’ultimo tragico incidente che è costato la vita ad una donna impegnata nel suo lavoro non sta certamente aiutando le indagini.