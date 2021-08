La cantante Alessandra Amoroso si gode l’estate incantando tutti; la nuova foto la vede bellissima al tramonto e fa il pieno di like.

I vari personaggi del mondo dello spettacolo si stanno godendo il sole dell’estate, ma non mancano di aggiornare i loro fan grazie a continui post sui vari profili social, con scatti e momenti condivisi delle loro vacanze.

Non è da meno Alessandra Amoroso, cantante pugliese che ha visto la sua carriera lanciata grazie alla vittoria, nel 2009, al talent show di Maria De Filippi Amici; in attesa di tagliare nuovi traguardi, l’amoroso è bellissima in un nuovo scatto poetico condiviso su Instagram, che ha fatto subito il pieno di like.

Alessandra Amoroso, bella d’estate e al tramonto

Mentre si prepara al grande concerto previsto per il prossimo anno, nella speranza che la pandemia sia finalmente finita e si possa tornare (nonostante il recente allentamento delle restrizioni e la novità Green Pass) alla piena normalità, la cantante si gode momenti unici che solo l’estate sa regalare.

Nella nuova foto, l’Amoroso si immortala con una camicia celeste sbottonata direttamente in riva al mare, dando le spalle ad un meraviglioso tramonto estivo; uno spettacolo unico che, nei giorni più caldi dell’anno, il mare sa regalarci.

“…il momento che amo di più” scrive la cantante nella didascalia della foto, a dimostrazione di come abbia il mare nel cuore e di quanto ami godere di momenti così poetici.

Lo scatto, sia per il suggestivo scenario sia per la cantante stessa, più radiosa che mai, ha fatto immediatamente il pieno di like; quasi 80.000 i mi piace, con diversi commenti dei fan che non fanno che riempire di complimenti Alessandra.

Tra i commenti anche quello di Emma Marrone, grande amica di Alessandra e che proprio ultimamente ha collaborato con la pugliese col singolo Pezzo di cuore, uscito lo scorso gennaio.