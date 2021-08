Albano, avete mai visto dove vive il cantante? Casa da sogno nella natura

Nonostante abbia raggiunto ormai da molti anni una fama internazionale, Albano Carrisi non ha mai lontanamente pensato di poter vivere in un altro posto che non fosse la sua amata Puglia. E negli anni ha costruito per sé e per la sua famiglia allargata una tenuta bellissima immersa nei colori e nei profumi della campagna salentina.

Albano è ormai da oltre quarant’anni uno dei musicisti più popolari e apprezzati in Italia ma non solo, avendo raggiunto, prima in coppia con l’ex moglie Romina Power e poi proseguendo con la carriera solista, una vastissima popolarità anche internazionale.

Il successo non è riuscito però a scalfire minimamente l’affetto del musicista nei confronti della Puglia, e in particolare di Cellino San Marco (BR), suo paese d’origine. Albano è sempre rimasto qui, in questa terra ha costruito e ampliato dalla fine degli anni Sessanta la sua tenuta, dove ha vissuto con la famiglia che si è via via allargata negli anni.

Nelle tenute di Albano si può anche soggiornare

Le tenute Carrisi sono diventate un luogo famosissimo ormai in tutta la Puglia: con il passare degli anni Albano ha impiantato qui numerose coltivazioni sfruttando l’enorme estensione di terreni via via acquisiti, dando vita tra l’altro a una pregiata azienda vinicola.

Nella tenuta sono presenti anche una struttura ricettiva e un ristorante, dove è possibile apprezzare l’ottimo cibo e il vino locale e godere dell’ospitalità di una terra ricca di tipicità.

Nella tenuta Carrisi anche uno studio di registrazione

Nonostante l’enorme popolarità raggiunta negli anni Albano ha sempre difeso gelosamente la privacy sua e della famiglia, e l’enorme tenuta riparata dalla maestosità degli ulivi e dalla vastità dei terreni su cui sorge è stata alleata preziosa in questo lavoro.

Tuttavia in alcuni scatti pubblicati sui social in occasioni particolari, Albano ha lasciato filtrare qualche pezzetto della parte più privata della sua dimora, accogliendo così i suoi moltissimi fan in questa dimensione così intima e riservata.

Vediamo che gli ambienti preferiti dall’artista sono la grande cucina, dove troneggia un enorme camino in pietra, e dove spesso l’artista si fa fotografare a chiacchierare con amici; c’è poi il suo studio da lavoro privato, con le pareti tappezzate di locandine, copertine di dischi, vecchie foto e premi vinti nel corso della lunga carriera; infine anche il vero e proprio studio di registrazione che Albano ha fatto realizzare all’interno della tenuta, a disposizione della sua creatività e degli amici musicisti che vanno a trovarlo.

