Uomini e Donne, che fine ha fatto Costantino? Come lo ritroviamo oggi a 47 anni

Il popolare ex tronista oggi ha una figlia e ha provato anche a sfondare sul grande schermo. Ecco cosa fa oggi Costantino

Il grande successo di Uomini e Donne è dovuto anche alla grandissima attenzione che suscitò Costantino. Sì perché il format di Maria de Filippi iniziò a fare grandi numeri proprio grazie ala partecipazione del modello, che divenne poi idolo delle italiane.

Costantino Vitagliano è nato a Milano nel 1974 e, fin da subito, coltiva la sua passione per il mondo della televisione. Grazie alla sua bella presenza, infatti, ottiene alcuni ruoli come valletto in alcune tv locali.

Subito apprezzato, nel 2003 partecipa a Uomini e Donne prima come corteggiatore, poi come tronista. Ottiene subito grande notorietà e, come detto, lo show riesce ad avere molto successo anche grazie alla sua figura.

Costantino Vitagliano, cosa fa oggi

L’esperienza a Uomini e Donne è stata certamente una possibilità di grande notorietà e successo. Dopo aver scelto Alessandra Pierelli, Costantino ha vissuto con la sua fidanzata fino al 2005.

Successivamente ha partecipato a Stranamore, mentre nel 2009 partecipa come opinionista sul trono maschile del reality Uomini e Donne, che lo ha formato e incoronato come uno degli uomini più belli d’Italia.

Nel 2005 è protagonista del film “Troppo belli”, girato insieme al suo amico Daniele Interrante e la fidanzata Pierelli. Il film, tuttavia, non riscuote grande successo.

Nel 2016 partecipa al Grande Fratello Vip, dove però non riesce ad avere la stessa fortuna avuta con Uomini e Donne. Viene infatti subito eliminato, dopo solo due puntate.

Dopo la relazione con la sua scelta, Alessandra Pierelli, Costantino ha avuto una breve storia con Linda Santaguida. Nel 2013 iniziò una nuova storia d’amore con Elisa Mariani, dalla quale ebbe una bambina. Dopo due anni, però, i due hanno terminato il loro rapporto.

Oggi Costantino fa coppia fissa con la ballerina Luba Mushtuk, conosciuta dopo la relazione con la madre di sua figlia. Dal 2015 lavora come personal shopper e assiste i clienti agli acquisti nel settore turistico.