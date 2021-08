La bellissima Karina Cascella ha rapito i cuori dei telespettatori di “Uomini e Donne”, prima di lasciare il programma. Ecco cosa è successo

Con il suo sguardo intenso e la sua autentica bellezza, Karina Cascella aveva conquistato l’attenzione di tantissimi telespettatori del famoso programma “Uomini e Donne”. Poi, però, la bella Karina ha deciso di abbandonare il programma, lasciando tutti sorpresi.

Ormai era una presenza fissa nel noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel programma si era ritagliata un rilevante ruolo di opinionista, facendosi spazio con le sue idee e il suo carattere. Fino all’addio, arrivato tra lo sconforto dei suoi fan.

Karina Cascella ecco perché ha lasciato Uomini e Donne

Dopo il suo approdo a “Uomini e Donne”, Karina Cascella si è subito fatta notare e sembrava a proprio agio nel ruolo di opinionista. Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto, perché la bellissima showgirl ha deciso di lasciare il programma.

I telespettatori non si danno pace e vorrebbero capire le motivazioni di tale decisione. In tanti, infatti, si erano affezionati al modo in cui Karina Cascella affrontava il programma e valutava i concorrenti. Ora parecchi fan sono rimasti sconvolti.

La risposta non si è fatta attendere, ed è stata la stessa Karina a fornire una spiegazione ai suoi fan e a tutti i telespettatori di Uomini e Donne. La bellissima showgirl di Aversa ha motivato il suo abbandono dichiarando la volontà di voler stare più vicino a sua Figlia Ginevra.

Il motivo, dunque, è sicuramente tra i più nobili visto che la bellissima ragazza dai capelli color oro ha deciso di dedicare ancora più amore alla sua bambina. Karina, infatti, ha dichiarato che per lei era sempre più difficile fare Roma-Milano ogni giorno, così “ho scelto di stare con la mia bambina”.

Di certo, però, Karina non ha tagliato i ponti con il suo vecchio lavoro e le sue ex colleghe: sente spesso Tina Cipollari e Gianni Sperti e spesso parla con loro di nuovi progetti. C’è chi parla infatti di un suo show in prima serata. Sicuramente noi aspettiamo la bella Karina a braccia aperte.