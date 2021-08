Cosa si può mangiare quando si è in attesa? Scopriamo insieme quali sono gli alimenti che si possono assumere in gravidanza.

La gravidanza è il momento più delicato della vita di una donna. E il periodo in cui la donna si appresta a diventare mamma. Ma c’è sempre chi prima di lei, lo è diventato prima. Suocera, cognata, sorella… spesso danno consigli non richiesti, il più delle volte su quello che si può o che non si può mangiare in questo stato.

Alcuni cibi, però, chi è in questo stato interessante non sono proprio consigliati. Vediamo quali sono. Innanzitutto, tutti gli alimenti assunti devono essere cotti o ben lavati. Purtroppo, in questi 9 mesi non si potranno assumere i salumi.

Le uova crude non sono consigliabili, quindi non si possono mangiare maionese o tiramisù.

Se non si presta attenzione a questi cibi, c’è il rischio che la futura possa contrarre la toxoplasmosi, un’infezione che potrebbe portare gravi malformazioni al feto.

Ovviamente, ricordiamo che tutte queste informazioni le daranno i dottori alle future mamme.

Il peperoncino si può assumere in gravidanza?

Un altro alimento sul quale si discute molto è il peperoncino. Si possono assumere alimenti piccanti quando si è in stato interessante? Proviamo a capire meglio.

Il peperoncino non è sconsigliato in gravidanza. Si pensa che ci possa essere correlazione fra l’assunzione di questo alimento e il travaglio: infatti, si dice che possa favorire le contrazioni uterine. Ma questo è solo un mito, in quanto non c’è nessuna correlazione fra le due cose.

E’ giusto sempre moderare il suo consumo, soprattutto se si soffre di acidità di stomaco, come spesso accade durante la gravidanza. In questo caso non si dovrebbe abusare del peperoncino per non aggravare di più il bruciore

Ma non solo: anche se si in presenza di emorroidi, ragadi, o nel caso in cui si soffre di colon irritabile.

Per far crescere il feto in modo sano, bisognerebbe seguire una dieta sana e bilanciata, che comprende l’assunzione di proteine, carboidrati, frutta e verdura.

Quello che è importante ricordare è che bisogna sempre affidarsi al proprio medico, sia di base che al ginecologico, che sapranno dare maggiori indicazioni.