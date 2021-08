Quella tra Simona Ventura e Stefano Bettarini è stata una delle storie d’ amore più intense del panorama mediatico.

Purtroppo, però come molte storie che partono a mille, questa non ha avuto il lieto fine che tutti speravamo. Dalla coppia, che è rimasta unita dal 1998 al 2008 sono nati due figli, Niccolò e Giacomo, ormi diventati grandi.

Il matrimonio è stato molto seguito dal gossip dell’ epoca e sempre esposto ai riflettori che la popolarità e la fama accendono sulle vite dei protagonisti. Attenzioni che, di fatto, non hanno aiutato la coppia.

Anzi, questa è sempre stata sottoposta a varie pressioni, come le insinuazioni circa i presunti tradimenti di lui, l’ ex calciatore Stefano Bettarini. Simona, non ha mai nascosto che la relazione con lui fosse una di quelle passionali, “di impeto”.

Poco dopo la separazione, infatti, si era sfogata raccontando al Fatto Quotidiano che “quello con Stefano era stato un amore giovane, bello di pancia“. Ma nella lunga intervista non aveva dimenticato di ammettere le proprie colpe.

Aveva raccontato di vivere un “sano egoismo”: “Io ai tempi volevo fare tutto, pensavo solo ed esclusivamente alla carriera. Volevo lavorare, uscire la sera, fare la mamma e lui giocava in un’ altra città.”

Proprio in virtù delle considerazioni fatte aveva riconosciuto che con i presupposti di allora nessun matrimonio sarebbe potuto durare. Tuttavia i due oggi si trovano in buoni rapporti. Lui avrebbe voltato pagina con Nicoletta Larini, Simona invece si è legata al giornalista Giovanni Terzi.

Dopo anni, la verità sulla fine del matrimonio

La coppia all’ epoca era molto amata dal pubblico: entrambi belli, innamorati e con una carriera brillante. Peccato, però, che proprio dopo la nascita dei figli cominciarono le prime bugie.

Simona aveva sempre sospettato della fedeltà del marito, ma aveva sempre negato l’ evidenza proprio per l’ amore che nutriva nei suoi confronti. Ma quando il sentimento cominciò a calare dovette accettare quell’ idea.

La conferma dei tradimenti di Bettarini è avvenuta molti anni dopo per mezzo di una sua confessione mentre era concorrente al Grande Fratello Vip. Qui avrebbe confessato a Russo di averla tradita ripetutamente.

Non la tradì solo con una donna ma con diverse: aveva parlato di Antonella Mosetti e anche di Alessia Mancini, all’ epoca compagna di Ezio Greggio. Insomma i dubbi di Simona a distanza di anni sono stati confessati.

