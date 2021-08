La star di Hollywood si è aperto dichiarando la difficile situazione familiare. Il figlio di George Clooney sta infatti affrontando delle difficoltà. Ecco cosa succede

George Clooney è uno degli attori più famosi e affascinanti di Hollywood. Apprezzato in tutto il mondo, ha interpretato ruoli che lo hanno reso uno dei più grandi dell’olimpo del cinema americano e mondiale.

Ultimamente, però, Clooney non sta passando un periodo molto facile. Il bellissimo attore americano, infatti, ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo le preoccupazioni per suo figlio, che sta affrontando un dramma a causa di una malattia.

George Clooney ecco di cosa soffre suo figlio

Clooney, uno degli attori più belli del mondo, ha avuto una vita privata sicuramente ricca di amore. La sua carriera di successo, non gli ha precluso la possibilità di diventare padre e affrontare questa responsabilità con dolcezza e amore.

Proprio per l’amore che l’attore americano prova per il proprio figlio Alexander, Clooney si è dichiarato molto preoccupato per le sue condizioni. Tanto da liberare il suo sfogo con i propri fan per condividere e, magari, alleggerire le proprie preoccupazioni.

In un’intervista per L’Observer, infatti, ha raccontato che suo figlio Alexander, soffre di asma. La sindrome è una malattia respiratoria che può mettere in grave pericolo chi ne soffre, in particolar modo durante questo periodo di emergenza dovuta al Covid.

Clooney ha affermato come quest’ultimo periodo sia stato difficile per tutti noi, ma che ha portato grandi preoccupazioni in famiglia. L’attore ha però dichiarato di sentirsi fortunato rispetto chi ha maggiori difficoltà ad affrontare questo periodo.

Nato nel 2017, Alexander Clooney è figlio dell’attore George e della sua bellissima sposa Amal Alamuddin, avvocato specializzato in diritti umani e attivista. Di Alexander ed Ella (sua sorellina) si sa ben poco, non essendoci foto dei due. La cosa certa è che stiano crescendo in una famiglia amorevole e premurosa.