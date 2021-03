Il GF Vip ha spento le sue luci ieri sera. Dopo sei mesi di emozioni il reality ha salutato i telespettatori e ha proclamato vincitore Tommaso Zorzi. Tra le tante emozioni che hanno contraddistinto la serata non sono mancate le sorprese neanche per il padrone di casa Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha dimostrato le sue capacità come presentatore durante le 45 puntate di diretta ma in questa edizione abbiamo scoperto anche le sue doti da corridore provetto. La causa degli scatti da velocista di Signorini sono stati gli scherzi organizzati da Cristiano Malgioglio. Due puntate fa il cantautore aveva spaventato Alfi facendogli trovare un piccolo topo giocattolo sul palco. In quell’occasione il conduttore, spaventato a morte, era corso fuori dallo studio a gambe levate, urlando e annunciando la pubblicità. Dopo essersi reso conto dello scherzo era rientrato in studio ancora scosso dallo spavento promettendo vendetta contro Malgioglio.

Alfonso conosce finalmente la Ggina, che è una mucca. #GFVIP pic.twitter.com/sg7csSmr1X — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) March 1, 2021

La famosa vendetta è arrivata la puntata successiva quando Signorini ha spiaccicato una grossa torta sulla faccia del cantautore. Ma non è finita qui: ieri sera è arrivato il secondo scherzo al presentatore e la reazione è stata esilarante. Elisabetta Gregoraci, complice di Cristiano, ha portato Signorini fuori dallo studio per fargli incontrare la signora Gina, probabile nuova concorrente della prossima edizione. Ad aspettarlo però c’era una grossa mucca intenta a mangiare del fieno. Oltre ai topi Alfonso ha una forte fobia per i bovini e appena vista la grossa mucca ha dato ancora una volta prova del suo scatto da corridore. In pochi istanti era di nuovo in studio con il fiatone e decisamente scioccato della situazione.

Incredulo per l’accaduto si è di nuovo arrabbiato con Malgioglio che però non è sembrato turbato per i rimproveri dell’amico, anzi ha continuato a ridere di gusto. Purtroppo le luci del GF Vip si sono spente ieri sera ma siamo sicuri che Alfonso Signorini troverà un altro modo per restituire il favore all’amico: non ci resta che attendere.