La regina di Mediaset, Maria De Filippi, parla poco della sua famiglia: la conduttrice ha un fratello maggiore al quale è fortemente legata.

La storica conduttrice Mediaset, Maria De Filippi, è sempre stata particolarmente riservata per quanto riguarda la sua famiglia. Negli ultimi anni però si è aperta un po’ di più in merito, soprattutto nelle interviste svolte a Che tempo che fa (programma condotto da Fabio Fazio) e nello show di Raffaella Carrà A raccontare comincia tu. In quelle occasioni, la De Filippi ha parlato della madre autoritaria, del legame con il padre ed anche, per la prima volta, dell’affetto profondo che la lega al fratello maggiore Giuseppe.

Il fratellone di Maria è nato nel 1954 (di sette anni più grande della conduttrice) a Milano, ma, proprio come la sorella, passò l’infanzia presso Mornico Losana ad occuparsi del vigneto della famiglia. Il legame fraterno fu, ed è ancora oggi, talmente forte che Maria De Filippi, all’apice del successo, decise di far lavorare Giuseppe presso la Fascino (società di proprietà della conduttrice) come amministratore delegato.

LEGGI ANCHE —> Maria de Filippi curiosità: che laurea ha la regina della tv

Spesso, inoltre, i fratelli De Filippi sono stati paparazzati durante le vacanze vissute insieme: dalla settimana bianca, ai weekend sugli yacht privati, fino ai giorni passati presso la villa ad Ansedonia.

Durante l’intervista con Fabio Fazio, Maria ha anche raccontato qualche aneddoto divertente, ma uno in particolare ha lasciato a bocca aperta il condutture.

“Mi ha sparato con una Diana 16″…

E’ proprio così! A quanto pare, Maria e Giuseppe durante la loro infanzia ne combinavano di tutti i colori. La sorellina aveva il vizio di entrare nella sua camera da letto.

Per una bambina, avere un fratello così grande, significava anche in un certo senso venerarlo. Maria lo osservava tutto il giorno, per lei entrare nella camera di Giuseppe era come entrare in un parco giochi, nel luogo magico che apparteneva al suo fratellone.

LEGGI ANCHE —> Giulia de Lellis, la ricordate a Uomini e Donne? Ecco com’era, diversissima

Giuseppe, dal canto suo, non amava particolarmente gli agguati di Maria, così un giorno le disse: “Se entri, ti sparo”. La De Filippi ha raccontato di non aver preso molto sul serio la sua minaccia, così vi entrò nuovamente e il fratello le sparò.

In casa la famiglia possedeva un fucile, una Diana 16, in quanto il padre era un cacciatore. Per fortuna, Giuseppe la prese di striscio sulla testa, così Maria si ritrovò semplicemente con una brutta cicatrice: “Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino” – ha raccontato la De Filippi ad un Fazio decisamente sgomento – “Mi ha ferito, ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave”.

LEGGI ANCHE —> Cristel Carrisi prossima alla laurea: qual è il titolo di studio della figlia di Albano e Romina

Beh, possiamo immaginare che, da quel giorno, Maria ci abbia pensato due volte prima di mettere di nuovo piede della camera del fratellone.