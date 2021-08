Mara Venier, avete visto com’è diventata la figlia Elisabetta? Eccola a 52 anni

Elisabetta Ferracini ha seguito le orme della madre e ne ha seguito i preziosi consigli. Ecco cosa fa ora

La zia d’Italia, Mara Venier, così è stata ribattezzata una delle più famose ed apprezzate presentatrici del nostro Paese. La sua capacità di intrattenere il pubblico e di stringere con loro un legame molto forte ha fatto innamorare milioni di italiani.

Mara Venier non è però l’unica ad aver calcato gli studi della Rai e della televisione italiana. Anche sua figlia, la bella Elisabetta Ferracini, ha inseguito i suoi sogni percorrendo una strada molto simile a quella della madre.

Oggi la bella Elisabetta può dirsi felice della sua carriera. Molto popolare nei programmi per i giovani, la Ferracini è sempre stata apprezzata come professionista e come possibile erede di sua madre. Oggi è cresciuta e ha fatto molta strada, scopriamo insieme cosa fa.

Elisabetta Ferracini, cosa fa oggi la figlia di Mara Venier

Elisabetta Ferracini nasce nel 1968 da una giovane diciassettenne Mara Venier e il suo compagno Francesco Ferracini, ex attore. Cresciuta con una madre molto giovane, la Ferracini inizia da subito a bussare le porte dello spettacolo, seguendo le orme della madre.

Nel 1991, infatti, debutta come attrice nella serie “Chiara e gli altri” su Italia 1, mentre l’anno dopo partecipa alla fiction “Italia chiamò”. Nel ’94 esordisce come conduttrice, affiancando Pippo Baudo durante il programma di Rai 1 “Tutti a casa”.

Il grande successo lo raggiunge nel 1994, anno in cui conduce, al fianco di Mauro Serio, il programma per ragazzi “Solletico”, su Rai 1. Dal 1994 al 1997, la dolce Elisabetta entra nelle case di tanti giovani italiani, intrattenendoli con la sua simpatia.

Oggi Elisabetta, oltre ad essere un’attrice, è una mamma di Giulio, giovane ragazzo del 2002 nato dalla relazione con Carlo Longari, suo ex compagno. Dopo la separazione, Elisabetta ha conosciuto Pierfrancesco Forleo, suo attuale compagno e marito.

La bella Ferracini è una mamma molto premurosa, ed è molto legata a suo figlio. Elisabetta e suo figlio Giulio, infatti, hanno voluto fare un tatuaggio insieme. La Ferracini ha deciso di tatuarsi il simbolo dell’infinito con il nome del figlio, mentre Giulio una rosa.