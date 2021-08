La cabina di regia del Governo Draghi sempre più verso l’estensione dell’obbligo del Green Pass a molteplici settori.

In principio doveva riguardare solo palestre, piscine, cinema, teatri bar e ristoranti. Poi si è esteso anche alle attività parrocchiali con buona pace dei vescovi che non hanno battuto ciglio. In ultima istanza entrerà anche a scuola e, forse, sui mezzi pubblici. Il Green Pass si appresta a diventare obbligatorio per il personale scolastico ma anche per gli studenti universitari. E non si esclude neppure che a breve l’obbligo possa essere esteso anche agli studenti delle superiori con più di 16 anni. Tuttavia non saranno disponibili tamponi gratuiti per poter ottenere facilmente il patentino verde. Questo perché – secondo quanto comunicato da fonti di Governo – potrebbe costituire un disincentivo per i giovani a vaccinarsi. Il generale Paolo Figliuolo, che ormai da mesi affianca il Ministro della Salute Roberto Speranza, nella gestione dell’Emergenza Covid non ha usato mezzi termini nel rivolgersi alle Regioni: devono essere consegnate le liste dei docenti vaccinati per fare il punto della situazione. Va da sé che avere i nomi dei docenti vaccinati significa, di rimando e per esclusione, avere anche i nomi dei non vaccinati.

Figliuolo è stato perentorio: entro e non oltre il 20 agosto Regioni e Province autonome dovranno fornire “dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale nella scuola“. Nella lettera inviata ai governatori, il generale Figliuolo ha sottolineato che la lista è necessaria visto che fino ad ora sono arrivati dati imprecisi circa il numero dei vaccinati tra il personale docente. Ancora da definire il quadro delle sanzioni per il personale scolastico sprovvisto di Green Pass. Tuttavia chi, non essendone in possesso, non potrà recarsi a lavoro verrà considerato assente ingiustificato. Infine per ottenere il lasciapassare sarà necessario farsi inoculare solo uno dei vaccini approvati dall’Ema, l’ Agenzia europea per il farmaco. Pertanto chi è stato vaccinato con il Reithera sarà esentato dal Green Pass.