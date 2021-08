Una Vita anticipazioni puntate italiane per la settimana dall’8 al 14 agosto: inaspettato ritorno ad Acacias mentre il quartiere è sconvolto.

Continuano ad infittirsi le trame di Una Vita. Come sappiamo, Felipe è ancora alla ricerca dell’assassino di Marcia insieme al commissario Mendez, con entrambi che cominciano a sospettare di Genoveva.

Cinta continua a preparare il suo matrimonio con Emilio, nonostane Bellita provi un po’ di tristezza per la figlia che presto andrà via di casa; di umore opposto a quello di Cinta è Camino, fredda nei confronti del suo futuro sposo Ildefonso, sempre più sospettoso e amareggiato da questo comportamento.

Nelle prossime puntate italiane, il quartiere vedrà un ritorno inaspettato, proprio mentre verrà sconvolto da un ulteriore e determinante avvenimento.

Una Vita anticipazioni 8-14 agosto: un ritorno inaspettato

In carcere Cesareo, assistito da Felipe, confessa di non credere alla colpevolezza di Santiago e accusa Genoveva dell’omicidio di Marcia. A fornire il dettaglio determinante sarà però la domestica Laura, che confessa sia a Felipe che al commissario Mendez di aver assistito ad una lite fra Santiago e Genoveva.

Oltre a questo, dichiarerà come il coltello di Santiago (rinvenuto sul corpo di Marcia) sia poi rimasto in possesso della signora, che quindi verrà arrestata. La dark lady del quartiere viene quindi finalmente messa alle strette, e dovrà in qualche modo far fronte alla situazione.

Emilio e Cinta e Camino e Ildefonso convoglieranno finalmente a nozze; la cerimonia vedrà il ritorno nel quartiere di Arantxa, ex-domestica dei Dominguez e vero e proprio membro della famiglia.

La domestica, ritornata al suo paese dopo aver ricevuto in eredità un casolare, farà quindi il suo ritorno ad Acacias per assistere alle nozze di Cinta; il matrimonio però, visto il coinvolgimento di Camino, è pronto a regalare diverse sorprese, compresa la notizia dell’arresto di Genoveva portata dallo stesso Cesareo.