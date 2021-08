Romina Power continua a rivelare dettagli sulla sua relazione con Albano, oscillando fra passato e presente; le novità.

La coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power è stata una delle più chiacchierate dello scorso secolo, nonostante anche in questi ultimi anni siano tornati al centro dell’attenzione.

Come sappiamo, il cantante pugliese ha da tempo una relazione con la showgirl Loredana Lecciso, ma in molti continuano a sognare un ritorno insieme alla Power. Anche se non sentimentalmente, i due sono tornati insieme sul palco per una reunion nel 2013, tra l’entusiasmo generale; questo a dimostrazione dei buoni rapporti che ci sono tra i due cantanti.

Proprio in merito a questo, Romina ha recentemente rivelato alcuni retroscena della sua relazione con Albano direttamente in un programma televisivo.

Romina Power, Albano e la camera d’albergo dopo i concerti

Ospite di di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Romina ha avuto modo di parlare ancora una volta della sua celebre relazione col cantante, storia d’amore entrata nel “mito” del gossip italiano.

Prima di entrare nello specifico, la Power ha sottolineato l’affetto che c’era tra lei e la mamma del cantante, rivelando come la signora Jolanda si sia addirittura pagata il biglietto in prima fila da sola per la loro reunion e, dopo, averla voluto baciare con affetto.

Quanto al rapporto con Albano, la Power ha dichiarato come, oltre alla sintonia lampante che si vede sul palco quando cantano insieme, siano ottimi amici e trascorrono dei piacevoli momenti.

Cantare con lui è ora, secondo Romina, molto più semplice e divertente di tanti anni fa. “Adesso è più divertente fare i concerti con lui. Quando torniamo in camera d’albergo non può più rinfacciarmi certe cose!” afferma con un sorriso la Power, dichiarando però come, durante l’esibizione, nulla sia cambiato e siano ancora perfetti insieme. Chissà che, improvvisamente, non possa esserci un ritorno di fiamma…