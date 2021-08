Maurizio Costanzo curiosità: il suo titolo di studio vi sorprenderà

È uno dei più grandi della televisione italiana. Maurizio Costanzo è un presentatore e giornalista di cultura, ma guardate il suo titolo di studio

Maurizio Costanzo, giornalista, presentatore e scrittore. La sua è una delle più brillanti carriere della storia della televisione italiana. Basta guardare i numeri del suo storico programma “Maurizio Costanzo Show”.

Il giornalista ha costruito attorno a sé un’immagine di un grande professionista, nonché giornalista di grande curiosità e cultura. Nessuno metterebbe in dubbio i suoi titoli di studio e il suo percorso di apprendimento, tuttavia Maurizio Costanzo ha fatto un percorso che vi sorprenderà.

Maurizio Costanzo, niente laurea per lui

Nato a Roma nel 1938, Maurizio Costanzo inizia la sua carriera negli anni ’50. Costanzo ha una sola passione, che diventa presto il suo obiettivo: diventare un giornalista. Nel 1956, quando Maurizio ha 18 anni, diventa un giovanissimo cronista del quotidiano “Paese Sera”.

Nel ’57 approda nella redazione del Corriere Mercantile, ma sono gli anni ’60 a lanciare Costanzo. Inizia una collaborazione con la TV “Sorrisi e Canzoni”, durante la quale intervista un grandissimo Totò.

Nel ’63 approda alla Rai come autore radiofonico, esordisce con i talk show, che diventeranno la sua specialità: Bontà loro, Grand’Italia, fino al più famoso “Maurizio Costanzo show”.

Una carriera longeva e iniziata da giovanissimo, ma proprio per questo motivo Maurizio Costanzo non è riuscito a laurearsi. Sì, avete capito bene: Maurizio Costanzo non è laureato.

Diplomato in ragioneria, Maurizio Costanzo, marito di Maria de Filippi, ha percorso un cammino di formazione totalmente diverso. I suoi impegni di lavoro gli hanno impedito di iscriversi all’università, rinunciando a fare un percorso accademico e diventare un laureato.

Il motivo di questa scelta si trova nel fatto che Maurizio è riuscito a raggiungere da giovane il suo obiettivo: fare il giornalista. La laurea mancata, tuttavia, non gli ha impedito di raggiungere i suoi sogni e diventare uno dei giornalisti più apprezzati della televisione italiana.