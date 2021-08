Michelle Hunziker e la sua paura più grande: ecco cosa la terrorizza

La bellissima conduttrice svizzera svela la sua più grande paura e in quale modo l’ha affrontata.

Michelle Hunziker, meravigliosa conduttrice e attrice svizzera, ha conquistato l’Italia con il suo sorriso e la sua straordinaria simpatia. Grazie al suo fare allegro e giocoso, riesce a trasmettere ai suoi fan gioia e spensieratezza.

È difficile assistere a momenti in cui la bella Michelle sembri cupa o triste. Ma è stata proprio lei a svelare un segreto molto curioso sulla sua vita privata. La bellissima Hunziker ha infatti ammesso di avere una grandissima paura che spesso la tormenta.

Tripofobia, cos’è la più grande paura della Hunziker

Il successo della Hunziker da sempre si è basato sulle sue caratteristiche che la contraddistinguono: la bellezza, la simpatia e il suo meraviglioso sorriso. L’allegria che trasmette fa di lei una donna gioiosa, sia in tv che nella vita privata.

Nonostante la bellissima conduttrice sprizzi gioia da tutti i pori, non è detto che non abbia punti deboli o paure nascoste. Proprio su questo punto, la Hunziker è intervenuta rispondendo ad alcune domande che i suoi fan le hanno posto sui social.

Michelle ha infatti risposto a chi le chiedeva “cosa ti fa più paura?”, indicando il suo terrore più grande: la tripofobia. Senza sottrarsi alla domanda, la Hunziker ha dichiarato infatti di essere tripofobica.

La tripofobia è, appunto, una fobia poco conosciuta. Consiste nell’aver una paura ossessiva di superfici che presentano buchi piccoli e profondi, disposti in maniera irregolare. Una paura che, a detta dell’attrice, la terrorizza tantissimo.

Ad una domanda successiva, Michelle ha risposto a chi le chiedeva perché è sempre così solare. La bellissima ha detto che anche lei ha molti momenti di sconforto, ma che affronta la vita sempre con positività. Probabilmente è proprio questa la sua arma contro la tripofobia.

Michelle tornerà in tv a partire da settembre. La bellissima attrice Svizzera, naturalizzata italiana, sarà dietro il bancone di Striscia la Notizia, oltre ad avere la conduzione di All Togheter Now, talent show in onda su Canale 5.