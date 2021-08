Avete voglia di fare un dolce, ma vi manca il tempo? Vi proponiamo 5 dolci che si realizzano in pochissimi minuti. Scopriamo insieme di quale dolce si tratta.

Vi è mai capitato di aver voglia di un dolce fatto in casa ma non di avercelo pronto? Oppure vi siete mai trovati nella situazione di dover organizzare una cena tra amici, ma non di avere avuto tempo di fare anche un piccolo dolce?

Oggi è proprio questo quello che vi proponiamo: la possibilità di creare dei dolcetti, molto gustosi, in pochissimi minuti.

Ecco le 3 ricette, molto semplice, e molto veloci, da seguire:

Mug Cake (o la Torta in Tazza): è un dolce da servire appunto in una tazza da tè o da caffellatte. Quello che vi serve per creare questa torta monoporzione è una tazza adatta anche al microonde: all’interno ci dovrete mettere 30 gr di farina, due cucchiaini di cacao in polvere, un quarto di cucchiaio di lievito per dolci e due di zucchero.

Una volta posti gli ingredienti all’interno della Mug mescolare tutto. Poi unirete gli ingredienti liquidi: 3 cucchiai di latte e mezzo di olio di semi.

Tre dolci molto facili da preparare

Mischiate di nuovo fino a che non otterrete un composto omogeneo. Ponete la tazza in microonde e cuocete alla massima potenza per circa un minuto. Uno stuzzicadenti vi aiuterà a capire se la torta è pronta o meno.

Brownies senza cottura: sono dei dolcetti tipici americani. Oggi vi proponiamo la ricetta vegana: dovrete tritare 8 gr di mandorle e 10 di noci nel frullatore. Aggiungete, poi, due cucchiai di cacao in polvere, un pizzico di sale, 6 datteri denocciolati e frullate ancora.

Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, mettetelo in una teglia coperta di carta da forno. La conserverete in freezer, fino al momento di servire in tavola.

Crema di ricotta: questo è un dolce molto buono da gustare dopo aver mangiato ed è pronto in pochissimo tempo. Avrete bisogno di 30 gr di ricotta vaccina che lavorerete con le fruste insieme a circa 20 gr di yogurt bianco.

E la decorazione la scegliete voi: potrete optare per della fragoline, frutti di bosco o cioccolato.

Pronti a sperimentare queste delizie?