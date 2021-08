È uno dei simboli della famosissima soap opera italiana. Dopo il grande successo nella serie tv Otello ha affrontato nuove sfide, tra cui un grave malore

Pignolo, puntiglioso e preciso. Era questo l’identikit completo del vigile-amministratore interpretato da Lucio Allocca. Otello Testa, questo il personaggio della Soap “Un Posto al Sole”, è stato uno dei più amati dal pubblico della serie.

Dopo il grande successo in carriera, dovuto soprattutto alla partecipazione nella fiction, Lucio Allocca è andato in pensione, cambiando vita e affrontando anche alcuni problemi di salute che hanno spaventato i fan.

Lucio Allocca, il dopo soap e la paura per il malore. Ecco come sta

Prima di esordire con successo per la soap “Un posto al Sole”, Lucio Allocca ha fatto molta esperienza sul palco con il pubblico dal vivo. Allocca, infatti, è un allievo della scuola teatrale napoletana ed ha lavorato, tra gli altri, con Renato Carpentieri, Eduardo De Filippo e Ugo Gregoretti.

La prima fiction a cui partecipa fu “Lui e Lei” nel ’99, soap opera della Rai in cui interpreta il personaggio di Franco Biondi. La sua interpretazione viene apprezzata, tanto da fargli guadagnare il personaggio di Otello Testa in Un Posto al Sole nel 2003.

Leggi anche –> Il Volo, quanto guadagnano i tre tenori italiani? Le cifre

Nel 2018, l’attore napoletano subisce un malore improvviso mentre si trova nel letto della sua abitazione al Vomero. Prontamente soccorso dal 118, Allocca viene trasportato al Caldarelli di Napoli, dove viene sottoposto ad alcuni esami che constatano un infarto.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, che fine ha fatto Andrea Denver. Eccolo oggi

Lo spavento è tanto: Allocca infatti entra in terapia intensiva per essere operato d’urgenza. Dopo avergli applicato uno stent, Allocca viene dimesso dalla sala operatoria e dichiarato fuori pericolo.

Dopo una grande paura, l’attore si è ripreso alla grande, e spesso ha rilasciato dichiarazioni sul suo malore. Scherzando, infatti, Allocca ha dichiarato in un’intervista che per lui l’operazione è stata come “sostituire qualche candela alla macchina”.