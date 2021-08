L’affetto che lega Clooney al nostro paese ormai è noto a tutti, il sex symbol è solito passare le vacanze in una mega villa sul lago di Como.

Il noto attore americano George Clooney è solito passare le vacanze estive nella bellissima Villa Oleandra, a Laglio, sul Lago di Como. L’amore che il sex symbol nutre per il nostro paese è ormai noto a tutti, si è sempre sentito vicino alla cultura italiana, tanto che anche la scelta della location per il matrimonio con Amal Alamuddin cadde su Venezia. Lui stesso ha raccontato che i figli stanno cominciando a parlare fluentemente la nostra lingua e si dichiara molto orgoglioso di questo.

Dal 2002 ormai, Clooney possiede appunto Villa Oleandra e non esiste estate in cui non sia venuto a trovarci della località lombarda.

La località di Laglio, dal canto suo, dall’essere una semplice cittadina è diventata meta di numerosi turisti e paparazzi, proprio grazie alla presenza dell’ex fidanzato di Elisabetta Canalis.

Villa Oleandra, la dimora estiva di George Clooney

L’ingresso della villa è situato presso Via Vecchia Regina 20, la costruzione risale al 1720 con una struttura differente rispetto a quella che conosciamo. La planimetria attuale, ampliata e ristrutturata, venne realizzata nel 1877, anno in cui la proprietà del complesso passò alla famiglia Vitali.

E’ nel XX secolo che la bellissima villa venne ceduta, per la prima volta, ad una famiglia statunitense. Il fortunato fu il miliardario John Heinz, il quale è nientepopodimeno che l’inventore di una delle salse più famose dell’epoca e della stessa età contemporanea, il Ketchup. Furono proprio i suoi eredi ad entrare in trattative con George Clooney nel 2001, affare di 10 milioni di dollari che si concluse nel 2002.

Oggi la villa, oltre ad aver una bellissima vista lago ed una mega piscina, è anche circondata da un incantevole parco botanico. Dal giorno in cui Clooney ne divenne proprietario, l’ingresso dell’abitazione venne varcato da moltissimi attori hollywoodiani: da Matt Damon, a Brad Pitt, fino alla storica coppia formata da Michael Douglas e Catherine Zeta Jones.