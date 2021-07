Una storia d’amore da copertina, che ha fatto sognare schiere di fan. Era il 2011 e la velina di Striscia La Notizia più amata di sempre Elisabetta Canalis, riuscì nell’impresa in cui nessuno mai era riuscita: stregare lo scapolo d’oro per eccellenza: l’attore sex symbol George Clooney.

Elisabetta e George Clooney un amore da copertina

L’incontro, avvenuto grazie ad un amico in comune ha fatto scoccare sin da subito il colpo di fulmine: i due si sono innamorati perdutamente facendo sognare tutti. La love story è durata, tra alti e bassi quasi due anni. Per loro, però, non c’è stato il lieto fine. Ma cosa è accaduto davvero? Cosa li ha spinti

L’addio tra la velina di Striscia La Notizia e il divo americano

L’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Le motivazioni della separazione non sono mai state rese note e sia lui che lei non hanno mai parlato in modo dettagliato della fine della storia d’amore. A farlo però, anche se genericamente, è stato un amico vicino alla coppia. Tempo fa, durante un’intervista ha infatti dichiarato: “Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”