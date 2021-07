Bella come la madre, arguta come il papà: Rosita Celentano è la figlia della coppia più bella del mondo, e si vede. Dopo un periodo sotto i riflettori e in televisione, la bellissima 56enne ha deciso di allontanarsi momentaneamente dal piccolo schermo. Ma cosa fa oggi?

La nuova vita di Rosita Celentano

Dopo aver raggiunto eccellenti risultati in Radio ed aver condotto programmi importanti, la secondogenita di Claudia Mori e Adriano Celentano ha deciso di concentrare la sua energia sul Teatro, mondo che l’ha sempre affascinata.

L’attrice e conduttrice è molto seguita sui social e in particolare sul suo canale Instagram, dove porta avanti battaglie ambientaliste e animaliste.

Il rapporto con la cugina Alessandra Celentano maestra di Amici

Su Instagram Rosita è solita condividere con i suoi follower, non solo battaglie sociali, ma anche scatti e momenti che riguardano la sua vita privata e la sua quotidianità. Spesso pubblica scatti che la ritraggono in compagnia della sua amatissima cugina, la maestra di danza di Amici Alessandra Celentano. Le due hanno un legame fortissimo, sono cresciute insieme e ancora oggi sono inseparabili.