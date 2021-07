L’incredibile trasformazione della figlia del cantante: oggi è uno schianto, capelli lunghi e fisico scultoreo

Questa ragazza è la figlia di uno dei cantanti più amati al mondo. Nel giro di pochi anni ha subito una notevole trasformazione, avete capito di chi stiamo parlando?

La giovane è la figlia del cantante metal Ozzy Osbourne, artista che ha fatto impazzire milioni di persone al mondo. Kelly è nata nel 1987 e somiglia molto a sua mamma, la donna con la quale l’artista è convolato a nozze per la seconda volta-.

Da qualche anno la Ousborne ha subito una drastica trasformazione e da quando ha ammesso di aver smesso di fare uso di sostanze stupefacenti è una donna del tutto nuova: capelli rosa, fisico scolpito e sempre curatissima.

Il no alla chirurgia estetica

Tutto farina del suo sacco…l’artista ha infatti rigettato le accuse di chi pensa che si sia affidata alla chirurgia estetica per il cambiamento. Attraverso un post instagram ha infatti ribadito qualche tempo fa: “Buongiorno a tutti. Sto facendo trucco e capelli. Voglio solo sollevare una questione di cui voi state parlando perché sono sempre onesta e diretta su quello che faccio sul mio corpo e su chi sono. Non ho fatto nessun intervento di chirurgia plastica. Sul mio viso non ho mai fatto niente se non qualche filler alle labbra, alla mandibola o alla fronte”. Queste le sue parole.