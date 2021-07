Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti più amati in assoluto del trono over di Uomini e Donne. Soprannominato il gabbiano ha fatto letteralmente perdere la testa alla dama Gemma Galgani. Da qualche anno non è più in trasmissione da Maria De Filippi, ma continua ad essere estremamente seguito. Qualche mese fa ha rilasciato un’intervista in cui si è messo a nudo ed ha raccontato lati intimi della sua vita privata, tra cui uno spiacevole episodio.

Il lutto di Giorgio Manetti del trono over di Uomini e Donne

Il bel fiorentino parlando della sua vita privata ha infatti dichiarato qualche mese fa al settimanale Mio: “La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo”. Il 60enne si è però lasciato andare anche ad un’altra confidenza: ” È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”.

Dopo Gemma innamorato di Caterina

Dopo aver vissuto una travagliata storia d’amore con Gemma negli studi Mediaset, oggi l’imprenditore ha ritrovato il sorriso accanto a Caterina, la donna con la quale ha intrapreso una relazione che dura da quasi tre anni. Si dice innamorato e contento di aver lasciato il programma, che non gli ha regato l’amore ma l’affetto del pubblico sicuramente si.