Cristina è stata la protagonista di Vite Al Limite. La sua storia è toccante e parla di una ragazza che ha combattuto con tutte le sue forze per arrivare al suo obbiettivo. Una parabola positiva, che è un pò il fiore all’occhiello della trasmissione del Dott Nowzaradan.

La storia di Cristina, da Vite al limite alla passerella

Cristina, poco più che ventenne, è arrivata in clinica con un quadro molto preoccupante. Il suo peso eccessivo, stiamo parlando di 327 kg, aveva compromesso la sua attività motoria e comportato alcuni scompensi. Nowzaradan ha ben capito la gravità della situazione e per questo motivo ha deciso di aiutarla a dimagrire donandole a tutti gli effetti una nuova vita.

La moda: un sogno che si realizza grazie a Nowzaradan

Oggi la ragazza ha cambiato stile di vita ed è riuscita addirittura a realizzare il suo sogno: è stata infatti ingaggiata da una casa di moda per taglie morbide. Recentemente ha dichiarato: “è incredibile, ora riesco a godermi le piccole gioie dell’esistenza e tutto mi sembra eccezionale. Prima non riuscivo neanche a camminare e oggi anche andare da sola al parco o fare la spesa mi rende felice”. Oggi sono una donna felice e ringrazio dio per avermi dato una seconda possibilità”.